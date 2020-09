US Open: Ysaline Bonaventure éliminée au deuxième tour par Alizé Cornet, Elise Mertens interrompue par la pluie

Tennis: le parcours d’Ysaline Bonaventure (WTA 121) à l’US Open s’est arrêté en deuxième tour, à la suite de son élimination face à Alizé Cornet. Le match d’Elise Mertens (WTA 18) a été interrompu.

Ysaline Bonaventure a été éliminée au deuxième tour du simple dames de l’US Open jeudi à New York. La Stavelotaine, 121e joueuse mondiale, s’est inclinée en deux sets 7-6 (7/4), 6-3 face à la Française Alizé Cornet, 56e mondiale, après 1 heure et 46 minutes de match.

Ysaline Bonaventure a gaspillé cinq balles de set dans la première manche, qu’elle a finalement perdue au tie-break. Les deux joueuses se tenaient jusqu’à 3-3 dans le second set, avant que Cornet ne l’emporte et valide son billet pour le troisième tour.

Ysaline Bonaventure, qui a eu 26 ans samedi, se retrouvait pour la toute première fois de sa carrière au deuxième tour d’un tournoi du Grand Chelem, après des défaites au premier tour à l’Open d’Australie et à Wimbledon en 2019. Au premier tour, elle avait créé un petit exploit en sortant la Chinoise Shuai Zhang (WTA 38), 31 ans, tête de série N.25, 4-6, 6-3, 6-2 après 1h45 de jeu, mardi.

Je fais un blocage sur les points importants

Ysaline Bonaventure (WTA 121) était terriblement déçue, ce jeudi soir à New York, à la suite de son élimination au deuxième tour de l’US Open. Sur le court n°8, la Stavelotaine, 26 ans depuis le 29 août, avait le sentiment d’avoir raté le coche contre la Française Alizé Cornet (WTA 56), 30 ans, dans un match où elle a hérité de 5 balles de premier set – trois à 5-4 40-0 et deux à 6-5 40-15, pour finir par s’incliner 7-6 (7/4) et 6-3.

«Je ne peux jamais perdre ce premier set», a-t-elle confié, les yeux humides. «J’ai deux penalties, comme l’on dit dans le jargon, que je rate et cela a tout changé. Pourtant, j’ai essayé de prendre sur moi et de me reconcentrer, mais j’ai fini par exploser. Le pire, c’est que je n’étais même pas stressée sur ces balles de set. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Je cours sur cette amortie, je dois la terminer mille fois! Je suis même trop tôt sur la balle et je ne sais pas ce que je fais. Je la frappe sans réfléchir et je la mets dehors. Alizé est une battante, mais si j’avais pris ce set, le match aurait été complètement différent. Cela m’aurait boosté mais, là, cela m’a tiré vers le bas. C’est toujours la même chose. Je fais un blocage sur les points importants.»

Cette défaite est d’autant plus dure à encaisser pour Ysaline Bonaventure qu’en cas de victoire, elle aurait fait son entrée dans le Top 100 à la WTA et empoché, au passage, la coquette somme de 163.000 dollars, le plus gros chèque de sa carrière.

«On me parle tout le temps du Top 100 et j’avoue que cela commence un peu à me saouler (sic)», a-t-elle poursuivi. «C’est un match que je loupe, oui. Maintenant, je ne savais même pas que j’allais intégrer le Top 100 si je gagnais. Je n’y ai pas pensé une seconde et ce n’est pas pour ça que j’ai raté ces balles de set. C’est vrai que j’aurais gagné beaucoup plus de points et d’argent si je m’étais imposée, mais j’ai perdu et donc la question ne se pose pas. J’avais remporté mon premier match ici, ce qui représentait une grosse satisfaction, mais cela ne compte plus. C’est une défaite qui fait mal, encore une fois, et c’est la vie», conclut-elle.

Le match d’Elise Mertens interrompu par la pluie

Le match d’Elise Mertens (WTA 18) face à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 82) au troisième tour de l’US Open de tennis a été interrompu en raison de la pluie qui s’abattait sur New York jeudi soir. La Belge venait de remporter le premier set 6-3 et menait 1-0 dans la seconde manche quand les gouttes ont commencé à tomber sur le court et que les joueuses ont été renvoyées au vestiaire.

Après plus d’une heure d’interruption en raison de la pluie, l’organisation de l’US Open a décidé de reporter à vendredi toutes les rencontres qui se déroulaient ou devaient se dérouler sur un court ne disposant pas d’un toit rétractable.

Si la Limbourgeoise s’impose contre Sara Sorribes Tormo, elle affrontera au tour suivant soit l’Amércaine Catherine McNally (WTA 124) soit la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 29), 21e tête de série du tableau féminin.

Avant l’US Open, Elise Mertens avait atteint la finale du tournoi sur terre battue de Prague et les demi-finales du tournoi de Cincinnati, qui s’est exceptionnellement tenu sur les courts en dur de Flushing Meadows en raison de la pandémie de coronavirus.