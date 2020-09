US Open: Sofia Kenin et Dominic Thiem avancent au 3e tour, Garbine Muguruza et Richard Gasquet éliminés

Contrairement à Sofia Kenin qui s’est facilement qualifiée pour le 3e tour de l’US Open, certaines têtes de série de l’US Open bataillent pour rester en lice à New York.

Sofia Kenin avance au 3e tour

L’Américaine Sofia Kenin, 4e mondiale, s’est logiquement qualifiée pour le 3e tour l’US Open, en disposant de la Canadienne Leylah Fernandez (104e) 6-4, 6-3, ce jeudi à Flushing Meadows.

Sofia Kenin, lauréate de l’Open d’Australie en janvier, a été très solide, ne concédant aucune balle de break et convertissant deux des quatre qu’elle s’est procurées.

Depuis Melbourne, elle en est à 10 victoires de rang en Grand Chelem. Elle tentera d’en ajouter une onzième au prochain tour contre la Tunisienne Ons Jabeur, 31e mondiale.

Garbine Muguruza éliminée au 2e tour

Garbine Muguruza, 16e mondiale, a été éliminée dès le 2e tour de l’US Open, battue sèchement par la Bulgare Tsvetana Pironkova (7-5, 6-3) à Flushing Meadows.

Tsvetana Pironkova, non classée à la WTA car elle tente à New York un retour dans le tennis professionnel, plus de trois ans après avoir pris sa retraite pour fonder une famille, a été bien plus agressive et régulière dans le jeu que son adversaire.

Sacrée à Roland-Garros en 2016 et à Wimbledon en 2017, Muguruza, qui avait déclaré forfait pour le tournoi de Cincinnati la semaine passée en raison d’une cheville douloureuse, n’a pas semblé à son aise, manquant de tranchant sur les points-clés.

Tsvetana Pironkova affrontera la Croate Donna Vekic (24e) au prochain tour.

Richard Gasquet éliminé par Alex de Minaur

Richard Gasquet (51e mondial) a repoussé l’échéance en remportant le 3e set mais, court physiquement, il s’est incliné face à l’Australien Alex de Minaur (28e) (6-4, 6-3, 6-7 (6/8), 7-5) ce jeudi au 2e tour de l’US Open.

Totalement impuissant dans les deux premières manches, le Français a eu un sursaut dans la 3e. Après avoir poussé De Minaur au tie break, Richard Gasquet a non seulement sauvé 3 balles de match consécutives, mais il a même empoché lui-même le set.

Dans la foulée, il a pris le service de l’Australien pour mener 3-2, et il semblait en mesure de pouvoir renverser la vapeur.

Mais De Minaur a alors haussé son niveau de jeu tandis que Gasquet baissait physiquement et perdait le match sur son service dès la 4e balle de match.

Au prochain tour, l’Australien affrontera le Russe Karen Khachanov (16e).

Dominic Thiem expéditif pour avancer au 3e tour

L’Autrichien, 3e mondial, s’est offert une place pour le 3e tour de l’US Open, en battant, le jour de son anniversaire, l’Indien Sumit Nagal (124e) 6-3, 6-3, 6-2, jeudi à New York.

Né le 3 septembre 1993, Dominic Thiem, tête de série N.2, n’a pas eu à beaucoup s’employer pour prendre la mesure de son modeste adversaire, écarté en 1 h 59 min. Soit quatre minutes de plus à peine que lors de son 1er tour où il a profité de l’abandon de l’Espagnol Jaume Munar, 105e mondial, contre lequel il menait 7-6 (8/6), 6-3.

Dominic Thiem, finaliste du dernier Open d’Australie, qui a été éliminé sans gloire au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati la semaine passée, va beaucoup mieux. Il a totalement dominé les débats (30 coups gagnants contre 12) et converti quasiment la moitié de ses balles de break (7/15).

Il affrontera un adversaire d’un autre niveau au prochain tour, en la personne de l’expérimenté Croate Marin Cilic, 38e, vainqueur de l’US Open en 2014.