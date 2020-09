Une étape de plus pour concrétiser la nouvelle piscine de Louvain-la-Neuve

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a marqué son accord, ce jeudi, sur deux projets de convention qui constituent une étape primordiale pour finaliser le projet de construction de la piscine de Louvain-la-Neuve.

Remplaçant les deux bassins existants, la nouvelle structure appartiendra à trois copropriétaires: la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, la Fédération Wallonie-Bruxelles et l’Université catholique de Louvain (UCLouvain). De dimensions olympiques, le bassin de 50 mètres sur 25 ne sera pas agréé en tant que piscine olympique, faute d’un bassin d’échauffement.

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a marqué son accord sur un acte de superficie et un bail de longue durée, deux conventions indispensables pour finaliser le montage juridique permettant aux trois partenaires de concrétiser le projet. Par ce biais, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, qui aura la maitrise de l’ouvrage, pourra obtenir les subsides promis pour financer la construction.

Des dimensions olympiques

La construction de la nouvelle piscine avait été décidée par les trois partenaires en 2017. Remplaçant deux bassins existants mais vieillissant, elle offrira dix couloirs, et ses dimensions seront olympiques: 50 mètres sur 25. «L’analyse des offres déposées par différents consortiums dans le cadre du marché public portant sur la conception et la rénovation de la future piscine est en cours. L’attribution du marché interviendra à la suite de cette procédure», précise le communiqué du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le cabinet de la ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, confirme que si le bassin aura bien les dimensions olympiques, la piscine de Louvain-la-Neuve ne sera pas agréée en tant que piscine olympique. Il manque pour cela la présence d’un bassin d’échauffement et d’une tribune. La future piscine permettra néanmoins aux sportifs de haut-niveau de s’entrainer dans la cité universitaire, tout en bénéficiant aussi aux étudiants de l’UCLouvain et à un public plus large, dans une logique de sport pour tous.