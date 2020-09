L’eau est à nouveau potable à Ville-Pommeroeul

L’eau alimentant des habitations de Ville-Pommeroeul était non potable depuis une semaine. Photo News (Illustration)

L’eau alimentant des habitations de Ville-Pommeroeul, dans l’entité de Bernissart, était non potable, depuis une semaine, en raison d’une pollution bactérienne. L’avis de non-potabilité a été levé ce mercredi, apprend-t-on auprès de la SWDE.

L’incident concernait 80 habitations situées dans trois rues de l’entité. Les manœuvres de purges et de chloration des conduites de distribution ont permis une amélioration progressive de la situation.

Au vu des résultats d’analyse des échantillons prélevés ce mercredi 2 septembre, la SWDE lève ce jeudi l’avis de non-potabilité.

La société précise que la cause de la pollution a par ailleurs été identifiée. Selon la SWDE, des installations privées, non conformes exploitant les eaux de pluies, ont refoulé dans le réseau de distribution et l’on contaminé.

Alertée mercredi dernier par des habitants qui se plaignaient de l’odeur de l’eau du robinet, la SWDE a suspecté une pollution bactérienne et constaté qu’elle était limitée à trois rues de Ville-Pommeroeul. Un avis de non-potabilité a immédiatement été publié et la SWDE a assuré le ravitaillement des 80 habitations concernées avec des bouteilles et berlingots d’eau.

L’enquête sur l’origine de cette pollution a mis hors de cause les installations de la SWDE qui alimentent le réseau où la pollution a été constatée. Par contre, en vérifiant l’hypothèse d’un refoulement dans le réseau depuis des habitations privées, la SWDE a constaté que l’installation de 4 bâtiments étaient non conformes. Le dispositif obligatoire permettant d’isoler le réseau de distribution de l’installation de privée utilisant les eaux de pluies étaient absents ou défectueux. La SWDE s’étonne d’avoir dû constater ces manquements dans de nouvelles constructions et se réserve le droit d’entamer des poursuites judiciaires.