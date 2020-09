Tirreno-Adriatico: Giulio Ciccone testé positif au Covid-19

Giulio Ciccone a été testé positif au Covid-19 et ne pourra pas prendre le départ de Tirreno-Adriatico, prévu du 7 au 14 septembre en Italie, a annoncé son équipe Trek-Segafredo ce jeudi.

L’Italien a subi un test le 31 août suivant les protocoles de l’UCI avant le départ de Tirreno et qui s’est avéré positif.

Le dernier contact avec ses équipiers date du 23 août lors d’un dîner en stage avec l’équipe où «les règles de distanciation sociale ont été respectées et où Ciccone avait une chambre single à sa disposition», a précisé Trek-Segafredo dans son communiqué. «Tout le staff et l’équipe ont été testés ensuite et tous les résultats sont revenus négatifs, y compris celui de Ciccone. Mais au vu de ses symptômes de fatigue, le staff médical, malgré ce test négatif au Covid-19, l’a autorisé à rentrer chez lui où il pouvait continuer à s’entraîner individuellement. Le 31 août, suivant les règles de l’UCI, Ciccone a subi un nouveau test qui s’est révélé positif. Toute l’équipe et le staff ont aussi subi ce nouveau test, le même jour, avec autant de résultats négatifs».

Un nouveau test était prévu ce vendredi suivant toujours les directives de l’UCI en vue de la course.

Tirreno-Adriatico était un objectif majeur pour Giulio Ciccone dans sa préparation pour le Giro. Le Tour d’Italie doit s’élancer le 3 octobre avec un contre-la-montre de 15km entre Monreale et Palerme.