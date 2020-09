Semaine Coppi et Bartali: Jhonatan Narvaez enlève la 3e étape

Jhonatan Narvaez s’est imposé après 168,9 km de course. Photo News

L’Equatorien Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) a remporté la 3e étape de la Semaine Coppi et Bartali ce jeudi à Riccione, en Italie, où l’Italien Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick-Step) a conservé la tête du classement général.

Jhonatan Narvaez s’est imposé après 168,9 km de course devant le Néerlandais Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) et l’Erythréen Biniam Ghirmay Hailu (Nippo Delko). Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) termine 7e et premier Belge de cette étape de montagne.

Leader depuis son succès dans la 2e étape mercredi, Andrea Bagioli, a pris la 13e place de l’étape, terminant dans le groupe de tête fort de 33 coureurs. Cela suffit au néo-pro italien de 21 ans pour conserver son maillot de leader, avant la dernière étape, 166,2 km avec départ et arrivée à Forli vendredi.

Au général, Andrea Bagioli devance Narvaez de 3 secondes et le Portugais Joao Almeida (Deceuninck-Quick-Step) de 16 secondes. Le premier Belge au général est Jan Bakelants (Circus-Wanty Gobert), 21e à 1:24.