Un faux employé de mutuelle a escroqué plus de 40 personnes dans la zone Belœil/Leuze

Si un employé de votre mutuelle vous téléphone pour un remboursement, c’est peut-être (et même sans doute) une arnaque. Plus de 40 habitants de la zone Belœil/Leuze l’ont appris à leurs dépens.

Depuis le premier avril, la zone de police de Belœil/Leuze-en-Hainaut a enregistré plus de 40 plaintes pour des faits d’escroquerie commis généralement selon le même modus operandi et visant plus spécifiquement des personnes âgées entre 60 et 70 ans.

«Dans une grosse majorité des cas, la victime est contactée par téléphone par un homme se présentant généralement sous l’identité de Christophe Lial et prétextant travailler comme employé au sein de la mutuelle de son interlocuteur ou interlocutrice, explique l’inspecteur principal Johan De Moerloose. Ce qui est troublant, c’est que cet individu sait parfaitement à quelle mutuelle est affiliée sa victime. Il met cette dernière en confiance, et prétend que la mutuelle doit lui rembourser une certaine somme, souvent comprise entre 300 et 400€. Il lui demande alors d’utiliser un digipass et la met d’autant plus en confiance qu’il précise bien ne pas avoir besoin du code de la carte bancaire. Il demande alors à la victime d’effectuer diverses opérations soi-disant nécessaires pour recevoir le versement mais c’est en réalité son propre compte que débite la victime au profit du faux employé…»

En agissant par petites touches successives, l’escroc est ainsi parvenu à délester ses victimes de sommes allant parfois jusqu’à plusieurs milliers d’Euros. Certaines victimes étaient en outre d’autant plus fragilisées et vulnérables que les faits ont été commis en période de confinement. Ce contact téléphonique était alors, pour ces personnes, l’un des rares que certaines d’entre elles ont eu en cette période si particulière.

Un scénario mis sur pied par un Tunisien transitant par Londres

Le scénario de ce type d’escroquerie est bien connu des forces de police mais il semble bien difficile de mettre la main sur ceux qui l’élaborent. Dans le cas qui nous intéresse, l’on sait que l’argent transite par une plateforme internationale de paiements – Wolrdpay – située à Londres et qu’il est, in fine, récupéré par un individu identifié et localisé en Tunisie. Nul ne sait comment ce dernier parvient à connaître le nom de la mutuelle de ses victimes qu’il ne donne manifestement jamais au hasard. Il n’est pas impossible, mais ce n’est qu’une hypothèse, que cet escroc ait séjourné en Belgique avant de retourner dans son pays et qu’il ait engrangé toute une série de renseignements sur ses futures victimes (dont leurs coordonnées) avant de retourner chez lui. Les autorités judiciaires tunisiennes ont été informées des faits mais pour l’heure, l’individu continue ses méfaits sans manifestement être inquiété.

N’utilisez jamais votre digipass suite à une demande par téléphone…

Démunie face à cette situation, la police de Belœil/Leuze multiplie les appels à la vigilance et cet article en est un de plus. Que vous soyez contacté par téléphone par un employé de «votre» mutuelle ou, de manière générale, par n’importe qui vous annonçant un remboursement que vous ne pourriez recevoir qu’après une série de manipulations (avec un digipass ou via votre PC), de grâce déclinez l’invitation.

Et n’hésitez pas à recontacter vous-même le bureau local de l’organisme qui vous ferait une telle proposition. Sans oublier, au passage, de passer par la case «commissariat» pour y déposer une plainte en bonne et due forme.

Malheureusement pour vous, si vous tombez dans le piège d’un escroc comme celui tendu par ce M. Lial, votre argent sera irrémédiablement perdu car, dans le cas d’espèce, votre compte en banque aura été vidé suite à vos propres manipulations et non en raison d’une faute commise par votre organisme bancaire.

Vigilance!