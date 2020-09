Carrasco: «Mon futur? On verra»

Le Diable rouge, prêté à l’Atletico de Madrid la saison passée mais qui appartient toujours à Dalian, veut rester en Espagne. Mais...

Yannick Carrasco a bien terminé la saison passée, en Liga, avec l’Atletico de Madrid (1 but et 4 passes décisives en 15 matches). Le Diable rouge, prêté par Dalian, espère rester dans la capitale espagnole, «à la maison», image-t-il. Mais il est en attente de nouvelles, qui ne viennent pas, et reste prudent, pour son futur: «Dans la vie on ne sait jamais ce qui peut arriver, je ne peux pas dire non ou oui (à la question: écartez-vous un retour en Chine?). On verra ce que mon futur donnera, en Chine ou en Europe.» L’Atletico fait toutefois tout pour garder le joueur belge, et serait prêt à débourser plus de 20 millions€ pour s’attacher ses services.