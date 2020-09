Les comptes d’épargne réglementés encore un peu plus fournis

Les Belges avaient déposé plus de 291,9 milliards d’euros sur les comptes d’épargne réglementés en juillet, selon des chiffres publiés par la Banque nationale de Belgique (BNB).

L’argent éparné en juillet représente un peu plus que les 291,6 milliards déposés en juin. Et c’est également davantage qu’en mai (près de 289,5 milliards d’euros) et en avril (285,2 milliards).

L’encours des comptes d’épargne réglementés ne cesse de battre des records malgré la faiblesse des taux d’intérêt. La crise du coronavirus et les mesures de confinement ont permis aux Belges de moins consommer et les ont poussés à épargner davantage.