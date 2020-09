Coronavirus: où en est la Wallonie picarde?

Les chiffres montrent deux choses: le virus circule… prudence. Les hospitalisations sont quasiment nulles…

On avait terminé mai avec 1 421 cas cumulés dans notre sous-région. Trois mois plus tard, on en est près de 1 950, soit un peu plus de 500 cas supplémentaires.

Plutôt concentrés sur ces trois dernières semaines (200 cas), c’est vrai, mais sans gravité excessive. Car si on avait connu des hospitalisations en grand nombre au cours des premiers mois, et bien des décès aussi hélas, on sait que les services réservés au seul Covid ont été fermés dans les cliniques. Et à l’exception d’une personne qui luttait depuis des mois, il semble bien qu’il n’y ait plus eu de décès ces derniers temps.

Comme on peut le voir sur notre carte qui reprend le total des cas cumulés par commune et la progression au cours des deux dernières semaines, c’est à Comines que l’on observe la seule hausse significative.

La cause est identifiée: un «cluster» dans une maison de retraite.

À Mouscron, aussi il y a eu 42 nouveaux cas en deux semaines, mais la population est trois fois plus importante.