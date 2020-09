Ce jeu drôle et déjanté menace de détrôner Fortnite

Un «battle royale» sans fusillades, c’est possible comme le prouve ce jeu à succès sur PS4 et PC.

Avec 15 millions de téléchargements, un nouveau «battle royale» casse la baraque sur PlayStation 4 et sur PC. Loin des fusillades de Fortnite et de Apex Legends, le délirant Fall Guys Ultimate Knockout fait la part belle aux courses d’obstacles dignes des émissions TV Total Wipeout et Ninja Warrior. C’est coloré, frais, souvent drôle, parfois vicieux.

Petit bémol, le jeu développé par Mediatonic est payant, là où Epic Games propose de télécharger gratuitement Fortnite avant de s’en mettre plein les poches via les «passes de combat» et les achats intégrés.

Sur PC via Steam et sur PlayStation 4 via le PlayStation Store, Fall Guys Ultimate Knockout est facturé 19,99€. Si 7 millions de joueurs PC n’ont pas hésité à payer pour s’affronter sur les parcours semés d’embûches, le succès du titre sur PS4 s’explique autrement.

+ Découvrez ci-dessous la bande-annonce de Fall Guys Ultimate Knockout:

Au mois d’août, Fall Guys faisait partie des jeux offerts gracieusement aux abonnés au service de jeu en ligne PlayStation Plus. C’est exceptionnel qu’un tout nouveau jeu soit directement intégré à cette sélection, qui rassemble habituellement des titres plus anciens.

Dans ces conditions uniques, Fall Guys s’est rapidement imposé comme le jeu le plus téléchargé de l’histoire du PlayStation Plus. Dans un monde où les streamers font office d’influenceurs, sa présentation sur Twitch par des personnalités populaires comme Dr Lupo n’a fait que renforcer le buzz favorable.

C’est une foire d’empoigne déjantée à laquelle se livrent 60 joueurs en ligne. Internet

Même s’il est payant, Fall Guys refuse de faire l’impasse sur les achats intégrés. Il est possible d’acheter des packs de kudos, la monnaie virtuelle du jeu qui sert par exemple à acheter de nouveaux costumes pour son personnage (4,99€ pour 12.500 kudos). L’éditeur propose également des packs de costumes. Exemple: 4,99€ pour intégrer à la garde-robe un pack de costumes fast-food.

Bref, comme sur Fortnite, la personnalisation cosmétique de son personnage est au centre de la pompe à dollars. La pilule est amère à avaler pour ceux qui n’ont pas reçu le jeu gratuitement via le PlayStation Plus et qui doivent s’acquitter de 19,99€ pour l’acquérir.

Selon le principe du battle royale, le dernier survivant sera l’unique vainqueur de la série de cinq épreuves. Internet

Une fois dans le bain de l’action, 60 joueurs se disputent l’unique couronne au fil de cinq épreuves éliminatoires. Avec ses longs bras, ses petites jambes et sa paire d’yeux, votre personnage ressemble à un haricot qui court, plonge en avant, saute et attrape un adversaire pour le jeter dans le vide ou l’écarter de son chemin. Tous les coups sont permis pour se débarrasser un opposant, se frayer un chemin ou bloquer un groupe.

Le moteur physique fait mouche à l’heure de gérer les (nombreuses) collisions et les (nombreuses) pertes d’équilibre de votre haricot sur pattes.