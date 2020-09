Bashir Abdi et Mo Farah lutteront pour le record de l’heure au Memorial Van Damme: «Nous serons toujours amis après»

Les deux amis Bashir Abdi et Mo Farah vont lutter pour battre le record de l’heure vendredi (20h55) au Mémorial Van Damme dans un stade Roi Baudouin vide. Et bien que le Britannique part comme le grand favori, le Belge reste confiant: «Mais je vais faire de mon mieux pour le suivre.»

Les deux partenaires d’entraînement n’ont pas perdu leur bonne humeur pendant l’interruption de la saison et se sont taquinés pendant la conférence de presse. Mais les deux hommes ont également envie de réaliser une grosse prestation.

«J’ai profité de l’interruption de la saison pour passer plus de temps avec ma famille», a expliqué Abdi. «J’étais également un des heureux à avoir déjà validé ma qualification pour les JO de Tokyo, cela enlève donc du stress. Je suis content de reprendre la course au Mémorial Van Damme.»

«La course de demain ressemble à un semi-marathon mais sur une piste», a ajouté Abdi. «Mo a plus l’habitude que moi de courir ce type de distance mais je me suis habitué après les derniers entraînements et j’ai hâte de prendre le départ.»

Farah «sans plan de course»

Mo Farah abondait dans le sens de son partenaire d’entraînement. «La piste m’a manqué. En tant qu’athlète, vous n’appréciez pas toujours ce que vous avez. Je suis passé sur le car j’avais déjà accompli beaucoup de choses sur la piste. Pourtant, la sensation du marathon n’a jamais été tout à fait la même. Je suis également très curieux de savoir ce que je peux faire demain. Je me sens plus fort que jamais.»

«Le record de l’heure de Haile Gebresselasie (21.285 mètres, le 27 juin 2007 à Ostrava, NDLR) signifie énormément pour moi. Cela reste un record du monde. Vous écrivez l’histoire en battant des records. Je n’ai pas vraiment de plan de course pour demain. L’important, c’est de passer la première moitié de la course puis nous verrons. Mentalement, j’éteins un bouton pendant que je fais les tours de piste. Il s’agit donc de courir.

Ce sera une tentative de record exceptionnelle vendredi entre deux amis. «Et je suis sûr que nous le serons toujours après», ont ri les deux compères. «Je l’aurais fait sans Bashir, mais c’est beaucoup plus agréable que nous puissions le faire ensemble», a déclaré Farah. «Nous savons ce que nous pouvons faire ensemble.»

«Mo est bien sûr le grand favori», a déclaré Abdi. «C’est un vrai gagnant. Je veux juste me rapprocher de lui le plus possible demain. Normalement, il est plus rapide que moi. Il l’est aussi à l’entraînement. En athlétisme, il est facile de connaître les relations entre les athlètes.»