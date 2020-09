Mère et fils organisent des vols dans des abris de jardin

Vu les difficultés financières de Jacqueline, Donovan a eu l’idée d’aller visiter plusieurs abris de jardins avec l’autorisation de sa maman.

La famille et les liens du sang sont plus forts que tout. Même de la justice. Jacqueline et son fiston Donovan l’ont prouvé. Alors que la famille connaît des soucis d’argent, Jacqueline et Donovan ont une idée pour remédier au problème: voler des objets pour les revendre au Cash Converters.

En temps normal, une mère de famille fait tout son possible pour éviter que son fils se retrouve ennuyé par la justice ou la police. Mais pas chez Jacqueline. Cette dernière encourage son fils à s’introduire dans les jardins pour y voler ce qu’il trouve sur les lieux. Jacqueline prodigue même de précieux conseils à son fils pour parvenir à ses fins. La mère de famille conseille à son fils de commencer sa tournée après minuit, pour s’assurer de ne pas être dérangé lorsque les victimes dormiront.

Jacqueline va plus loin et invite le petit frère, mineur, à participer aux festivités en aidant son frangin en tant que guetteur. Donovan parvient notamment à dérober deux vélos avant d’être interpellé par la police. La substitute Marr a requis une peine d’un an de prison ferme contre Jacqueline et Donovan, absents à l’audience.

Jugement le 1er octobre.