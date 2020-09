Namur et 10 autres clubs assignent l’ACFF en référé

Namur et dix autres clubs (dont Rhisnes, Onhaye et Profondeville), ont décidé d’assigner l’ACFF en référé. Le but? Organiser un vote lors de l’AG extraordinaire.

Le combat entre Namur et l’ACFF n’est décidément pas terminé. Pour rappel, les Merles tentent de contraindre l’ACFF d’organiser un vote lors de l’Assemblée générale extraordinaire. Ce vote permettrait aux différents clubs de choisir pour ou contre la proposition namuroise, qui est de ne pas faire descendre d’équipes suite à l’arrêt des championnats.

Suite à la réponse de la Fédération (l’ACFF a prévenu qu’elle n’organiserait aucun vote mais que l’AG aura uniquement pour but d’expliquer à tous les membres pourquoi la décision relative à l’arrêt des classements des compétitions a été prise et doit être maintenue), Namur a décidé d’introduire une action en référé.

Mais le club du président Annet n’est pas seul. Dix autres, à savoir Profondeville, Onhaye, Rhisnes, Ougrée, Seraing Athlétique, Ferrières, Andrimont, Ochamps, Kosova Schaerbeek et Minerois, ont décidé de l’accompagner dans sa démarche…

À lire dans L’Avenir de ce vendredi 4 septembre 2020, sur tablette, smartphone ou PC