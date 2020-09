Le coronavirus met en péril l’accès à l’enseignement des enfants réfugiés

Le coronavirus représente une menace sérieuse pour l’éducation des réfugiés, ressort-il du rapport «Coming Together for Refugee Education», publié jeudi.

Selon le rapport du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), la moitié des enfants réfugiés dans le monde ne sont pas scolarisés.

Tous les enfants ont été touchés par la fermeture des écoles en raison du coronavirus. Mais ce sont les enfants réfugiés qui sont, selon le rapport, particulièrement défavorisés. Avant la pandémie, le risque qu’un enfant réfugié ne soit pas scolarisé était deux fois plus élevé que pour un enfant non réfugié. Le UNHCR estime que ce fossé va encore se creuser. De nombreux enfants ne pourront probablement pas reprendre leurs études en raison de la fermeture d’écoles, de problèmes pour payer les frais de scolarité, les uniformes ou les manuels scolaires, du manque d’accès aux technologies de l’information ou parce qu’ils doivent travailler pour subvenir aux besoins de leur famille.

Les données de 2019 utilisées dans le rapport sont basées sur les statistiques de douze pays accueillant plus de la moitié des enfants réfugiés dans le monde. Alors que la proportion d’enfants inscrits dans l’enseignement primaire est de 77%, seuls 31% des jeunes sont inscrits dans l’enseignement secondaire. Seuls 3% des jeunes réfugiés poursuivent des études supérieures.

Le rapport exhorte les gouvernements, le secteur privé, la société civile et d’autres acteurs clés à unir leurs forces pour trouver des solutions qui consolident les systèmes éducatifs nationaux et les raccordent aux parcours d’enseignement reconnus. Il les appelle également à assurer et garantir le financement de l’enseignement. Sans de telles mesures, avertit le rapport, nous risquons de voir une génération perdue d’enfants réfugiés privés de leur éducation.