Coronavirus: l’Inde enregistre un nombre record de 83.883 nouvelles infections

Plus de 100.000 morts recensés en Asie

Plus de 100.000 décès liés au nouveau coronavirus ont été recensés en Asie depuis la découverte de la maladie en décembre, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 10h00.

Au total, 100.667 décès ont été attribués au coronavirus dans la région, pour un total de 5.420.803 cas officiellement détectés.4.255.760 personnes sur le continent sont considérées comme guéries.

En nombre de morts, l’Inde est le pays le plus touché avec près de trois quarts des décès recensés dans la région (67.376 morts pour 3.853.406 cas), suivie par l’Indonésie (7.616 décès, 180.646 cas) et le Pakistan (6.328 décès, 297.014 cas).

Le continent, qui avait réussi à contrôler le virus après sa découverte en décembre, fait face à une augmentation du nombre quotidien de cas et de décès recensés depuis le mois d’août, avec près de 90.000 cas et 1.200 morts quotidiens en moyenne depuis une semaine. Par rapport à la semaine précédente, cela représente une augmentation de 11% du nombre de cas et 6% du nombre de décès.

La région est également celle qui a recensé le plus de cas en une semaine (618.000) et la seconde en nombre de décès (8.600, dépassée par l’Amérique latine qui enregistre encore plus de 16.000 décès en sept jours).

L’Inde est le pays le plus touché du continent, mais également celui dans le monde où la pandémie a le plus progressé en une semaine, avec plus d’un demi-million de nouveaux cas (+15% en une semaine) et plus de 6.800 nouveaux décès (+5%).

L’Asie est en nombre de décès la 4e région la plus touchée dans le monde, derrière l’Amérique Latine et les Caraïbes (282.979 décès pour 7.514.473 cas), l’Europe (216.596 décès, 4.049.902 cas), les États-Unis et le Canada (194.915 décès, 6.244.459 cas), et devant le Moyen-Orient (37.004 décès, 1.524.773 cas), l’Afrique (30.260 décès, 1.267.343 cas, et l’Océanie (707 décès, 29.320 cas).