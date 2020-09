Pistes cyclables sans rogner sur les voitures? «C’est impossible»

Pour les Cyclistes Gonflés à bloc, il est impossible d’imaginer un réseau de pistes cyclables de qualité sans rogner à la place dévolue à la voiture.

Un des sujets de la semaine à Mons, c’est cette piste cyclable provisoire dont nous vous parlions il y a quelques jours. Tracée vendredi dernier, elle relie sur 400 mètres le carrefour Warocqué à la porte de Nimy. Si elle réjouit les cyclistes qui voient ainsi un point noir disparaître, elle suscite l’ire des automobilistes qui se sont vus déposséder d’une de leurs deux bandes de circulation pour permettre le traçage de ce nouvel équipement.

Ces derniers se sont vus rejoints par le groupe d’opposition au conseil communal Mons en Mieux, qui dénonçait un aménagement à la va-vite, tombant au pire moment (la veille de la rentrée scolaire) et «punitif» vis-à-vis des automobilistes.

Même si la mise en place d’une piste cyclable continue sur la Grande Voirie entourant le centre-ville de Mons était inscrite dans son programme électoral, MeM voudrait que les aménagements pour la mobilité douce se fassent dans le cadre d’un Plan Communal de Mobilité actualisé et sans empiéter sur les voies de circulation dévolues aux voitures.

À moins de pousser les maisons…

«On peut leur dire tout de suite que c’est impossible», leur rétorquent les Cyclistes Gonflés à Bloc, groupe montois d’activistes du deux-roues. «À moins bien sûr qu’ils connaissent un moyen de les accrocher aux nuages, de les suspendre aux réverbères ou de pousser les maisons. D’aucuns espèrent qu’un plan de mobilité permettra de concilier le tout-à-la-voiture actuel avec un réseau de pistes cyclables de qualité et des transports en commun efficaces. C’est une illusion. L’exemple des villes flamandes ou danoises en est la démonstration.»

Des villes qui, de Louvain à Gand en passant par Malines, ont limité la place dévolue à la voiture dans leur centre pour permettre à la mobilité douce de se développer. Et si Mons veut un centre-ville apaisé aux embouteillages limités, elle devra faire de même, d’autant que l’espace à récupérer ne manque pas.

«La politique du tout-à-la-voiture a conduit à accorder pratiquement toute la place à la voiture au détriment des autres moyens de transport», notent les Cyclistes Gonflés à Bloc qui, autour du centre-ville, ont parfois recensé un total «de 12 à 13 bandes pour les voitures», circulation et stationnement compris. «Il est donc tout à fait possible de consacrer davantage d’espace au vélo et aux transports en commun», estiment-ils.

Pour les Cyclistes Gonflés, la paralysie du trafic ne sera pas due à des suppressions de voiries, mais à l’augmentation du parc automobile. De 2010 à 2019, le nombre de véhicules privés immatriculés à Mons est passé de 40 815 à 52 832 selon l’IWEPS. Soit une augmentation moyenne de 1335 voitures supplémentaires par an.

Le vase déborde

«C’est une simple question de physique. Si on continue à remplir une cruche pleine, elle déborde. Il faut donc casser le cercle vicieux dont Mons est prisonnier en diminuant progressivement l’espace dévolu à la voiture.»

Si les cyclistes sont bien conscients que, dans un premier temps, «cela crée des difficultés, […] c’est un passage obligé pour que les autres moyens de transport offrent une alternative valable.»

Et pour cela, ils ont besoin d’aménagements et de sites propres. Et d’en appeler les autorités à aller encore plus loin, en s’attaquant à d’autres points noirs «en inscrivant les avancées dans le cadre d’un plan vélo global, cohérent et financé, lui-même intégré dans le cadre d’un plan de mobilité général.» Un plan qui doit permettre de mettre en échec la mobilité «punitive» du point de vue cycliste, soit celle qui contraint les ménages à posséder plusieurs voitures, faute d’alternatives valables.

«Un tel plan permettra de rendre la politique de mobilité plus efficace, plus rapide et mieux comprise. Cependant, son absence actuelle ne peut servir d’excuse pour ne pas se mettre déjà au travail sur ce qui fait consensus.»