Gareth Bale pense à un retour en Angleterre: «Je veux encore jouer au football»

Sur le départ au Real Madrid où il n’entre plus dans les plans de Zinédine Zidane, Gareth Bale a confirmé jeudi qu’il pense à un retour en Premier League dans une interview à Sky Sports.

«Si une chance se présente, je la prendrai», a déclaré le Gallois, arrivé à Madrid en 2013 en provenance de Tottenham pour 100 millions d’euros.

«Cependant, la décision est dans les mains du Real Madrid», a reconnu Bale. «Le temps nous dira ce qu’il en sera.»

L’année dernière, le Gallois était proche d’un transfert au Jiangsu Suning en Chine mais le Real Madrid ne l’avait pas laissé partir. «Ils ont tout bloqué en dernière minute. Jiangsu avait un projet et je le soutenais. Il y avait d’autres possibilités de départ, mais le club ne le permettait pas à chaque fois.»

Bale a également démenti les rumeurs qui disent qu’il ne veut plus jouer au football. «Je veux continuer à jouer et je suis encore motivé», a précisé le Gallois. «C’est le club qui décide. J’ai un contrat et je ne peux qu’attendre et espérer obtenir quelque chose lors de ce mercato.»

Gareth Bale et le pays de Galles débutent la Ligue des Nations jeudi en Finlande avant de recevoir la Bulgarie dimanche.