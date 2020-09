Un puissant télescope européen dévoile des images inédites du Soleil

Le télescope GREGOR, le plus grand d’Europe, a capté des images du Soleil avec un niveau de précision sans précédent.

Situé à l’observatoire du Teide dans les îles Canaries et opéré par une équipe allemande, le télescope GREGOR permet aux scientifiques d’observer des détails qui représentent à peine 50 km à la surface du Soleil. Une véritable prouesse quand on sait que l’astre a un diamètre de 1,4 million de kilomètres.

À titre de comparaison, c’est comme si on pouvait repérer une aiguille sur un terrain de football à un kilomètre de distance.

Le télescope permet d’observer les champs magnétiques du Soleil. © KIS «C’était un projet très excitant, mais aussi extrêmement stimulant. En seulement un an, nous avons complètement repensé l’optique, la mécanique et l’électronique pour obtenir la meilleure qualité d’image possible», a déclaré le Dr Lucia Kleint, qui a dirigé le projet.

La nouvelle optique du télescope permettra notamment aux scientifiques d’étudier en détail les champs magnétiques, les éruptions solaires et les taches solaires. «Nous avons maintenant un instrument puissant pour résoudre toutes les énigmes à propos du Soleil», a déclaré Svetlana Berdyugina, directrice de l’Institut de Leibniz pour la physique solaire.

Ces images inédites du Soleil, obtenues en juillet 2020 et dévoilées ce mardi, révèlent des détails étonnants sur l’évolution des taches solaires. «En étudiant le magnétisme du Soleil, nous pourrons comprendre son influence sur la Terre et minimiser les dégâts infligés aux satellites et aux infrastructures technologiques», explique l’Insitut Leibniz pour la physique solaire.