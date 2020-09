Jusqu’au bout, Chadwick Boseman était persuadé de tourner Black Panther 2

Malgré les chimiothérapies et les traitements lourds, Chadwick Boseman a caché pendant quatre ans son cancer et assumé tous les tournages, dont celui de Black Panther. Photo News

Disney doit décider de l’avenir de Black Panther après la tragique disparition de son interprète.

C’est l’histoire d’un secret tragique et poignant. En toute discrétion, Chadwick Boseman (Black Panther) s’est battu quatre ans contre le cancer du côlon avant d’être emporté par la maladie le 28 août 2020. Même Marvel Studios n’était pas au courant du combat mené par l’acteur américain.

Comme le révèle The Hollywood Reporter, c’est le 28 août seulement que le président du studio est vaguement alerté par mail. Une heure plus tard, Kevin Feige apprend la mort du comédien qui a interprété T’Challa (la Panthère noire) dans quatre films.

Les 4 apparitions de Black Panther au cinéma – Captain America Civil War (2016) – Black Panther (2018) – Avengers Infinity War (2018) – Avengers Endgame (2019)

En 2018, Black Panther a rencontré un incroyable succès public et critique, en mettant en avant une vision forte de l’identité afro-américaine, de l’identité africaine et du féminisme. AFP

Diagnostiqué en 2016, en traitement intensif en 2020 au point d’apparaître considérablement amaigri, Chadwick Boseman entendait conserver le plus grand secret sur son cancer.

Au-delà de sa famille, seule une poignée de proches et de personnalités du cinéma était dans la confidence, à des degrés divers. Parmi eux: son agent, son entraîneur ou encore le réalisateur Brian Helgeland, qui l’avait dirigé dans 42.

Selon The Hollywood Reporter, Chadwick Boseman était toujours persuadé une semaine avant sa mort de vaincre le cancer, de reprendre l’entraînement en septembre, de tourner Black Panther 2 en mars 2021.

Le scénario était prêt, comme le rappelle le vibrant hommage du réalisateur Ryan Coogler. «Je viens de passer une année à préparer, imaginer et écrire des mots qu’il devait prononcer mais que nous n’étions pas destinés à voir. Je suis brisé à l’idée que je ne pourrais plus le regarder en gros plan sur le moniteur ou marcher vers lui pour lui demander une autre prise.»

Jusqu’il y a peu, Chadwick Boseman entendait reprendre l’entraînement en vue du tournage de Black Panther 2 en mars 2021. Photo News

Très investi dans le rôle de T’Challa, Chadwick Boseman était déjà malade sur le tournage du premier Black Panther en 2017. Dès 2016, tous les projets de l’acteur «ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapies», révèle le « tweet » de son compte officiel annonçant sa disparition.

Même si Black Panther a coûté 200 millions de$, assurer une star en lui imposant une visite médicale ne fait pas partie des coutumes d’Hollywood. Sauf cas exceptionnels, les studios assument à l’aveugle les risques liés à l’état de santé du casting.

3 options pour le futur de Black Panther

Ces prochains mois, Disney fera face à une décision délicate à l’heure de dessiner l’avenir de Black Panther sans son interprète.

3 options sont sur la table:

– Remplacer Chadwick Boseman par un nouvel acteur.

– Acter la mort de Black Panther dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) et abandonner le personnage.

– Acter la mort de Black Panther et laisser sa sœur Shuri reprendre le costume du super-héros.

Incarnée par Letitia Wright, la sœur de Black Panther pourrait être appelée à reprendre le costume de son frère T’Challa. Internet

La reconnaissance de l’identité afro-américaine

La décision dépasse largement le cadre financier, même si le premier film avait généré 1,3 milliard de$ dans le monde.

Black Panther n’est pas un simple divertissement de plus. Incarné avec foi par Chadwick Boseman, le super-héros s’est imposé comme un symbole de fierté et de reconnaissance de la communauté afro-américaine aux USA, de la culture africaine en général. C’est un héritage précieux et délicat à gérer.

Les célébrations d’hommage à l’acteur disparu se succèdent aux USA et ailleurs dans le monde. AFP

Le réalisateur Ryan Coogler rappelle ainsi que c’est Chadwick Boseman qui a insisté pour que T’Challa s’exprime avec un accent africain à l’heure de diriger le Wakanda, un pays africain fictif doté de technologies de pointes et de scientifiques de haut vol.

Marvel voulait initialement que le super-héros parle avec un accent américain ou britannique, en expliquant son origine dans des études menées à l’étranger. Chadwick Boseman a rejeté cette idée tant et plus, au point d’être prêt à quitter le projet s’il n’obtenait pas gain de cause.

Dans Black Panther, tous les personnages du Wakanda s’expriment avec un accent africain inspiré du xhosa, une langue notamment parlée en Afrique du Sud.