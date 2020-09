Formation fédérale: un signal positif, selon Egbert Lachaert qui reste discret

Egbert Lachaert a réagi aux réactions du CD&V en vue de la formation d’un gouvernement fédéral.

La bonne disposition du CD&V à l’égard de négociations avec les libéraux, les socialistes et les Verts en vue de former un gouvernement est un «signal positif», a indiqué jeudi le porte-parole du président de l’Open Vld et missionnaire royal, Egbert Lachaert, qui s’en tient pour le reste à la discrétion.

«Nous continuons à travailler dans le calme. Demain (vendredi, NDLR), il y a le rendez-vous au Palais. Nous n’allons pas faire de déclarations aux médias», a déclaré le porte-parole.