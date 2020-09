Harcèlement sur les réseaux sociaux: renvoi en correctionnelle du harceleur de Myriam Leroy

La chambre des mises en accusation de Bruxelles a renvoyé devant le tribunal correctionnel le prévenu inculpé de harcèlement au préjudice de Myriam Leroy. Une décision saluée par l’Association des journalistes professionnels de Belgique.

Si celle-ci peut parfois prendre des airs de cour de récré, la Toile s’est muée ces dernières années en un endroit où tous les coups (bas) semblent parfois permis. Toutefois, ce mercredi, la justice a rappelé que ce n’était bien sûr pas le cas.

Déferlante de haine sur la Toile

On s’en souvient: en janvier dernier, tandis qu’une embarcation de migrants s’était échouée en mer du Nord, non loin des côtes belges, une déferlante de haine avait inondé la Toile et, plus particulièrement, les réseaux sociaux.

En février dernier, le CSA avait d’ailleurs annoncé s’engager dans la lutte contre les contenus illicites sur les plateformes de partage de contenu en ligne et plaide pour un nouveau décret au niveau régional.

Mais les commentaires à caractère raciste, xénophobe, antisémite ou homophobe ne sont pas les seuls comportements que réprime la Loi.

Les femmes journalistes, cibles privilégiées?

En novembre dernier, un colloque organisé à Bruxelles avait examiné la question des femmes journalistes victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux. Les réponses médiatiques et juridiques à apporter à de tels faits avaient notamment été abordées.

Ce mercredi 2 septembre, l’arrêt de la chambre des mises en accusation de Bruxelles a ainsi confirmé le renvoi en correctionnelle d’un prévenu inculpé «de ou d’avoir harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, au préjudice de Myriam Leroy».

Tel que le mentionne l’Association des journalistes professionnels (AJP) dans un communiqué publié sur le sujet, «cet arrêt rejette l’argumentation développée en appel par le prévenu selon laquelle les faits qui lui sont reprochés constituent un délit de presse et ne ressortissent de la compétence de la cour d’assise».

Comme le rapporte Le Soir, la chambre a en effet estimé que les propos tenus entre 2012 et 2017 par le prévenu, et qui comprennent de nombreuses insultes à caractère sexistes, ne constituent ni la manifestation d’une pensée, d’une opinion, ou d’une information.

Une tendance qui inquiète

L’AJP, qui rappelle que le prévenu a 15 jours pour se pourvoir en cassation, dit également se réjouir «du renvoi, qui permettra d’obtenir une décision sur le fond à propos d’agissements qui n’ont malheureusement que trop tendance à se reproduire régulièrement à l’égard de nombreuses femmes, qu’elles soient journalistes ou non.»

Le récent lynchâge sur Twitter de la journaliste indépendante Florence Hainaut, au lendemain de la publication par Le Soir d’une carte blanche sur le port du voile, avait récemment fait resurgir le débat sur le harcèlement en ligne au centre des discussions - et des polémiques - sur ledit réseau social.

La décision rendue ce mercredi par la chambre des mises en accusation risque donc de connaître un retentissant écho ses prochaines heures sur la Toile en gérénal, et le réseau Twitter en particulier où, ces derniers jours, de nombreux comptes dénoncés par certains utilisateurs comme des comptes harceleurs ont été désactivés, voire carrément supprimés.