PHOTOS | Crash et perte de chargement sur la route Express

La police de Mouscron a relativement bien été sollicitée en très peu de temps sur la route Express, ce jeudi, vers 8 heures.

Il y a des matins comme cela où les choses sont plus compliquées que d’autres. Le moins qu’on puisse écrire, c’est que rien n’était fluide sur la route Express, ce jeudi.

De part et d’autre du rond-point des Bobines, les ralentissements furent nombreux sur la route Express, dès 8 heures. Sur le rond-point du McDonalds aussi, la situation s’avérait plutôt compliquée. La police a relativement bien été sollicitée à pareille heure.

À l’entrée du tunnel, des agents ont invité les automobilistes à se regrouper sur une seule bande, le temps que la chaussée soit nettoyée d’une perte de chargement. EdA

Une perte de chargement de gravier sur une bande, à l’entrée de l’ancien tunnel (sens Dottignies - Rekkem) a impliqué la mise en place de la réduction de la chaussée sur une seule bande, le temps qu’un service vienne nettoyer la chaussée.

Une camionnette accroche une voiture et en démolit une autre

La camionnette a violemment tapé l’arrière d’une citadine. Cette dernière s’est retrouvée à contresens de la route. EdA 150 mètres en amont, à hauteur du pont du chemin de fer, c’est un accident qui s’est produit entre trois véhicules. Pour une raison qui reste à éclaircir, un transporteur de viandes aurait eu un comportement inadéquat.

«Il a commencé à zigzaguer, accrochant une voiture et venant me taper par-derrière. Je me suis alors retrouvé à l’arrêt, à contresens de la route, avec ma voiture démolie.Cela faisait deux mois que j’avais terminé sa préparation et qu’elle était homologuée pour la route», déplore la victime qui a pu s’en sortir sain et sauf.

La transporteur de viandes a probablement été surpris par les ralentissements dûs à la réduction de chaussée en aval.