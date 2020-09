US Open: 25e victoire d’affilée pour Djokovic, qualifié pour le 3e tour

Le Serbe Novak Djokovic a signé une 25e victoire d’affilée en battant le Britannique Kyle Edmund (ATP 44) en quatre sets 6-7 (5/7), 6-3, 6-4, 6-2 en 3h13 au deuxième tour de l’US Open, mercredi sur le court Arthure-Ash à Flushing Meadows.

Le numéro un mondial, invaincu depuis le début de l’année, sera opposé au troisième tour à l’Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 29).

Vainqueur de l’Open d’Australie et du Masters 1000 de Cincinnati cette année, Djokovic vise un 18e titre du Grand Chelem, ce qui le placerait à une victoire de Rafael Nadal et à deux titres du record de Roger Federer. L’Espagnol et le Suisse sont absents à New York cette année.