VIDÉO | Alaphilippe perd le maillot jaune pour un ravitaillement dans les 20 derniers km: «Le règlement est le même pour tous»

Julian Alaphilippe a perdu le maillot jaune du Tour de France. La faute à une «stupidité», déplore Patrick Lefevere, qui préfère relativiser.

Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) a dû céder son maillot jaune au Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott) après avoir écopé de 20 secondes de pénalité pour un ravitaillement non autorisé dans le final de la 5e étape menant à Privas, mercredi.

Ce ravitaillement interdit a été assuré par un membre de l’équipe Deceuninck – Quick-Step, a-t-on appris auprès des officiels, mercredi à Privas. Plusieurs suiveurs présents sur la course ont cru reconnaître Franck Alaphilippe, le cousin et entraîneur du coureur français, sur le bord de la route.

Sur les images TV, le bidon est tendu au coureur français à 17 kilomètres de l’arrivée, soit au-delà de la limite réglementaire des 20 derniers kilomètres autorisée pour un ravitaillement en course.

L’incident a paru saugrenu à beaucoup d’observateurs du Tour au regard du parcours de plaine de cette étape longtemps processionnaire et sans danger pour la position d’Alaphilippe en tête du classement.

«Julian ne méritait pas de le perdre comme cela mais le règlement est le même pour tout le monde», déclare Patrick Lefevere, le manager de l’équipe Deceuninck – Quick-Step au journal Le Parisien.

«C’est très dur mais il y a un règlement», dit Patrick Lefevere. «Et si on l’applique avec sévérité aux autres, alors c’est pareil pour nous. Le maillot jaune n’est pas au-dessus des autres. Si personne n’a prévenu les coureurs qu’on pouvait ravitailler après les vingt derniers kilomètres alors, c’est ce que c’est interdit. Tout le monde le sait. Mais visiblement quelqu’un chez nous ne le savait pas. Le vélo, c’est perdre son maillot sur une chute, une crevaison, une méforme ou si on tombe sur plus fort que soi. Mais le perdre pour une telle stupidité… Et en plus, celui qui a commis cette stupidité est de chez nous. Personne ne peut être content. Je ne le suis pas. Julian ne méritait pas de le perdre comme cela mais le règlement est le même pour tout le monde. C’est incroyable», ajoute Lefevere, qui «relativise». «Cela va passer comme un coup de vent et on va relever la tête. Tout cela n’est qu’une petite chose».