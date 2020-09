Empoisonnement d’Alexeï Navalny: la communauté internationale demande des comptes à Moscou

L’affaire Skripal

Le Novitchok, puissant agent innervant de conception soviétique, avait été utilisé contre l’ex-agent double Sergueï Skripal en 2018 sur le sol britannique.

Pour rappel, le 4 mars 2018, Sergueï Skripal et sa fille Ioulia avaient été retrouvés inconscients sur un banc à Salisbury (sud de l’Angleterre) et hospitalisés dans un état grave. Ils ont survécu et vivent désormais cachés sous protection, mais leur empoisonnement a fait une victime collatérale: une femme décédée après s’être aspergée de ce qu’elle pensait être un parfum, et qui était en fait du Novitchok, contenu dans un flacon ramassé par son compagnon. L’affaire avait provoqué des expulsions réciproques de diplomates sans précédent depuis la fin de la Guerre froide entre la Russie et les Occidentaux.

Une affaire qui fait écho au cas de l’opposant Alexei Navalny qui a été hospitalisé le 20 août dernier à la suite d’un malaise dans un avion parti de Tomsk, en Sibérie, en direction de Moscou. Depuis lors, il est dans le coma. Il a passé deux jours dans une clinique d’Omsk, où les médecins en charge ont déclaré n’avoir trouvé aucun signe d’empoisonnement. Par la suite, l’opposant a été pris en charge dans un hôpital allemand.