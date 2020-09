Alaphilippe perd le maillot jaune sur tapis vert: «Demain je vais me relever et on n’en parle plus»

Coup de théâtre sur le Tour de France: Julian Alaphilippe a perdu le maillot jaune sur tapis vert, au profit du Britannique Adam Yates, après l’arrivée de la 5e étape gagnée au sprint, mercredi à Privas, par Wout Van Aert.

Alaphilippe a franchi la ligne dans le groupe de tête et le même temps que le vainqueur. Tout dérouté, il a appris ensuite dans l’aire de la zone de protocole qu’il écopait d’une sanction en temps, prévue par le règlement, pour un ravitaillement non autorisé, sur le bord de la route, à l’approche de l’arrivée.

Pénalisé de 20 secondes, le Français a reculé au classement (16e à 16 secondes) désormais commandé par Adam Yates, qui occupait la deuxième place jusque-là, à 4 secondes.

«Je ne peux rien y faire»

Alaphilippe est apparu dépité, sous le coup de la surprise. «C’est une décision officielle du jury, donc je ne peux rien y faire», a-t-il réagi auprès de France Télévisions alors qu’il se trouvait encore au pied du podium.

«Si c’est comme ça, pas de souci. Demain je vais me relever et on n’en parle plus», a ajouté le leader de l’équipe Deceuninck - Quick-Step. Pense-t-il quand même à récupérer le maillot qu’il portait depuis l’arrivée de la 2e étape dimanche? «On verra bien», a coupé court le puncheur français.

Par un membre de l’équipe

Le ravitaillement interdit qui a entraîné la perte du maillot jaune du Tour de France pour Julian Alaphilippe a été assuré par un membre de l’équipe Deceuninck - Quick-Step, a-t-on appris auprès des officiels, mercredi à Privas.

Sur les images TV, le bidon est tendu au coureur français à 17 kilomètres de l’arrivée, soit au-delà de la limite réglementaire des 20 derniers kilomètres autorisée pour un ravitaillement en course.

En début de soirée, l’équipe belge, qui avait positionné une voiture à proximité du lieu de ce ravitaillement, n’avait pas encore fourni de précisions. Plusieurs suiveurs présents sur la course ont cru reconnaître Franck Alaphilippe, le cousin et entraîneur du coureur français, sur le bord de la route.

Deceuninck - Quick-Step a préféré insister sur la prise du maillot vert par le champion d’Irlande Sam Bennett, aux dépens du Slovaque Peter Sagan.

Yates déjà dans le bus «J’aurais préféré ne pas prendre le maillot jaune de cette façon», a réagi Adam Yates, maillot jaune pour la première fois de sa carrière. Le Britannique avait failli l’endosser lors de l’arrivée mouvementée au Chalet Reynard dans le Tour 2016 mais Chris Froome l’avait gardé sur une décision du jury en sa faveur ce jour-là au bout du mémorable épisode de sa course à pied dans le Ventoux. «J’étais déjà dans le bus de mon équipe quand on m’a appelé pour le podium», a précisé le Britannique de l’équipe Mitchelton qui, à 28 ans, a pour meilleur résultat dans le Tour une 4e place au classement final en 2016.

Wout Van Aert en costaud

Ce revirement imprévu a stupéfait le Tour au bout d’une étape «très longue et ennuyeuse avec un final très nerveux», suivant le résumé justifié d’Alaphilippe. Avec un dénouement identique à celui de la veille, à savoir un succès pour l’équipe Jumbo.

Tout réussit pour l’instant à la formation néerlandaise: au lendemain du sprint gagné en montagne par le Slovène Primoz Roglic, Van Aert s’est montré le plus fort dans le sprint technique, plutôt compliqué, disputé dans les rues de Privas.

Irrésistible en août, quand il a dominé les Strade Bianche et surtout Milan-Sanremo, l’ex-champion du monde de cyclo-cross n’a laissé aucune chance au Néerlandais Cees Bol, pourtant emmené par son équipe.

L’Irlandais Sam Bennett, qui a endossé le maillot vert du classement par points, a pris la troisième place, devant le Slovaque Peter Sagan, au terme des 183 kilomètres.

«J’ai ma victoire»

«Maintenant, j’ai ma victoire d’étape», a souri Van Aert, qui avait déjà gagné l’an passé une étape, à Albi, pour ses débuts dans le Tour. «Je vais travailler d’autant plus fort pour mes leaders».

«C’est peut-être l’étape la plus facile depuis que je suis pro, il n’y a pas eu d’échappée. Je savais que cette étape pouvait me convenir. Je suis heureux d’avoir eu cette opportunité», a ajouté le Belge, doté d’un finish impressionnant.

Le peloton a roulé longtemps à sa main après un début de Tour trépidant et une première incursion dans les Alpes. De Gap à Privas, les coureurs du Tour ont observé une trêve, sans aucune échappée, sur quelque 160 kilomètres, un phénomène rarement observé ces dernières années.

«Historique»!

Pour trouver trace d’une étape sans la moindre échappée, hormis le défilé du dernier jour sur les Champs-Elysés, il faut remonter, selon les statisticiens du Tour, au... siècle dernier, lors de la grève des coureurs du Tour 1998 sur la route d’Aix-les-Bains.

Cette fois, la course s’est animée après avoir franchi le Rhône, à l’approche d’un secteur affrontant le vent de côté. Mais un nouveau changement de cap, vent de face, a ralenti l’allure et a permis à l’Equatorien Richard Carapaz, un temps distancé sur crevaison, de rentrer.

Une brutale accélération de l’équipe Ineos du vainqueur sortant Egan Bernal à 8 kilomètres de l’arrivée, qui a servi d’alerte pour Thibaut Pinot, mal placé, a donné le ton à un final intense.

Jeudi, la 6e étape, longue de 191 kilomètres, se conclut par le col inédit de la Lusette classé en première catégorie et prolongé par une montée en pente douce vers l’Aigoual à l’altitude de 1560 mètres.