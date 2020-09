Une loi pour éradiquer le salut nazi

André Flahaut (PS) prépare une proposition de loi pour interdire le salut nazi. Pour en finir avec une certaine ambiguïté.

Ce sinistre bras levé a fait irruption dans l’actualité belge, tout dernièrement, avec le dévoilement de l’affaire Chovanec. Mais au-delà de ce cas particulier, il n’est pas rare que des saluts nazis fassent polémique. Ce fut le cas l’an dernier lors d’une visite du fort de Breendonk, sans oublier celui adressé à un joueur de football de Charleroi, l’automne dernier, ou ces dérapages dans une célèbre brasserie liégeoise en février, ainsi qu’à la gare de Malines, face au virologue Marc Van Ranst, voici quelques jours, rappelle le député fédéral André Flahaut (PS). Les références au nazisme ne sont pas non plus rares dans les milieux d’extrême droite, comme en témoigne le fameux reportage consacré au mouvement Schild & Vrienden, dont le leader est désormais un élu Vlaams Belang au Parlement.

«Le salut nazi est-il devenu le dernier geste à la mode?», s’interroge André Flahaut Le socialiste est en train de réaliser une proposition de loi qu’il présentera bientôt à la Chambre dans le but d’interdire explicitement le salut nazi et les manifestations qui lui sont associées.

En Belgique, la Loi Moureaux réprime bien les actes inspirés par le racisme et la xénophobie. Le salut nazi s’inscrit bien dans ce cadre, mais une marge d’interprétation existe est laisse perdurer une certaine ambiguïté.

La proposition de loi visera donc à interdire explicitement le salut nazi, à l’instar de ce qui se pratique dans d’autres pays. «En Allemagne et en Autriche, ce geste – comme toute la symbolique qui entoure le régime nazi – est constitutionnellement interdit. En Suède, aux Pays-Bas, en République tchèque, mais encore en Slovaquie et en Pologne, il peut être rattaché aux crimes de haine et, partant, donner lieu à des condamnations», indique le député.

Il s’agit donc d’établir une base juridique contre le phénomène, en plus de tout le travail de sensibilisation qui peut être réalisé. « Nul ne peut ignorer la signification de ce geste ni les souffrances, le sang et les larmes auxquels il renvoie. Les plus jeunes, au même titre que leurs aînés, doivent avoir conscience de ses implications haineuses et prendre la mesure de ses origines autant que de ses usages», commente André Flahaut.

La banalisation du salut nazi et des manifestations associées requiert la plus grande prudence, selon lui. «Il suffit de se pencher sur les livres d’histoire et documentaires pour se souvenir comment cela s’est déroulé par le passé: ça a commencé par des stigmatisations, sans réelle prise de conscience, pour in fine évoluer vers des triangles rouges dans des camps de concentration», rappelle encore l’ancien ministre de la Défense.