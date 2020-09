Ebenezer Agyei et Enock Agyei: Anderlecht croit plus que jamais en ces deux talents verviétois

Cinq ans après avoir rejoint Anderlecht, les jeunes Enock et Ebenezer Agyei, originaires de Verviers, continuent de séduire.

Souvenez-vous: en janvier 2015, nous vous parlions des jeunes Verviétois Enock et Ebenezer Agyei. Affiliés au RCS Verviers, ils venaient tout juste d’avoir… 10 ans. Et pourtant, leur talent suscitait déjà bien des convoitises. Après s’être particulièrement illustrés lors du tournoi hivernal Edhem Šljivo, les jumeaux et leur famille avaient été très sollicités. C’est finalement Anderlecht, (tuyauté par le regretté Pol Jumelle,) qui avait su les convaincre.

Après cinq ans chez les Mauves, les deux Verviétois, désormais adolescents, ont largement convaincu. Ils viennent tous deux de signer un contrat de trois ans («la durée maximale autorisée», dixit le RSCA) en faveur du club anderlechtois.

Cette saison et malgré ses 15 ans, Enock Agyei (ailier ou meneur de jeu) figure déjà dans l’équipe des U21 dirigée par Craig Bellamy. Pas plus tard que ce lundi, il était sur le terrain lors de la victoire de siens, 4-0 face aux U21 de l’AS Eupen. Preuve que le club compte sur lui.

De son côté, le vif défenseur droit Ebenezer Agyei continue de progresser avec les U16.

Si les frères Agyei en sont là aujourd’hui, c’est aussi grâce à leurs proches, et notamment leur grand frère Sylvester et leur maman, qui ont accepté de quitter Verviers pour s’installer à Bruxelles, dans l’intérêt des deux jeunes talents familiaux.

«Afin de rendre un bel hommage à leur maman, décédée en ce début d’année, ils ont décidé d’arborer son nom (“ Boateng En” et “Boateng Eb”) sur leurs maillots s’ils réussissent à rejoindre notre équipe première, ce que nous espérons tous» fait savoir le RCS Anderlecht dans sa communication annonçant le nouveau contrat signé par le duo Agyei.

Cela semble plutôt bien parti. Et avec une politique sportive anderlechtoise qui mise chaque fois plus sur la jeunesse, nul doute que l’on devrait retrouver rapidement nos deux talents régionaux sur les pelouses de Pro League, au moins…