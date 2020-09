Mons a attiré les touristes malgré le Covid-19

Près de 65 000 personnes ont choisi de passer par la cité du Doudou pour profiter de l’été, selon les chiffres communiqués par la Ville.

Les chiffres de fréquentation de l’Office du Tourisme et de la boutique officielle sont en baisse par rapport à l’année passée mais ils clôturent tout de même la période estivale avec plus de 8000 visiteurs (6000 pour VisitMons, 2000 pour la boutique).

Si les visiteurs furent moins nombreux, on constate par contre une belle progression dans les ventes de produits à destination des individuels tels que les visites guidées le samedi, la location de vélos ainsi que la vente de Monscard et de pass Van Gogh.

Concernant la provenance des visiteurs, elle reste sensiblement la même qu’en 2019: 86% de Belges (dont 74% de Wallons) pour 14% d’étrangers (dont 50% de français, 13% de Néerlandais, 10% de Britanniques et 4% d’Allemands).

Côté musées, ils ont accueilli près de 10 000 visiteurs cet été avec, comme trio de tête, le Beffroi (2639 visiteurs), le BAM (2305 visiteurs) et le MMM (1623 visiteurs). Pour sa part, l’exposition consacrée à Yann Arthus-Bertrand a réuni plus de 25 000 visiteurs en juillet et en août.

Une promotion large

Enfin, le jardin éphémère sur la Grand-Place et les jardins d’été sur la Place du Marché aux Herbes ont vu passer des dizaines de milliers de personnes (visiteurs et locaux).

Même en déclin par rapport à l’été dernier, les chiffres restent positifs selon les autorités communales, compte tenu des capacités d’accueil du public réduites dues à la crise sanitaire et de l’annulation de plusieurs évènements qui drainent du monde, les chiffres.

Une importante campagne de communication a été menée à l’égard des habitants locaux, mais également le nord de la France, Bruxelles et la Flandre. Affichage, réseaux sociaux, blogueurs… tout a été mis en œuvre pour promouvoir Mons.

Désormais, la Ville veut poursuivre ses efforts afin de conforter son positionnement comme pôle touristique attractif, même si des adaptations à la situation sont nécessaires pour un laps de temps encore inconnu.