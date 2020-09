Semaine Coppi et Bartali: coup double pour Andrea Bagioli sur la 2e étape

Andrea Bagioli (Deceuninck - Quick-Step) a pris la tête du classement général de la Semaine Coppi et Bartali (2.1) à la suite de sa victoire dans la 2e étape, disputée mercredi sur 166,5 km entre Riccione et Sogliano al Rubicone. Le néo-pro italien de 21 ans a devancé l’Equatorien Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) et l’Italien Nicola Conci (Trek-Segafredo). Premier Belge, Jan Bakelants (Circus-Wanty Gobert) s’est classé 8e.

Au général, Andrea Bagioli, qui enlève son deuxième succès en carrière après une étape du Tour de l’Ain le mois dernier, compte 13 secondes d’avance sur Jhonatan Narvaez et 16 sur le Portugais Joao Almeida (Deceuninck - Quick-Step). Jan Bakelants pointe au 16e rang à 1:04.

La Semaine Coppi et Bartali, remportée en 2019 par l’Australien Lucas Hamilton, se ponctuera vendredi.