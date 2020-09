Goethals, Marazano, Vrancken, Ducoudray, Biondi, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) du 3 septembre

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, deux histoires de frangins, Larry Max for president, un Yéban (un quoi?) et une belle brochette de colocataires. Bonnes lectures.

1 La patrie des frères Werner

Futuropolis - Le résumé de l’éditeur

Mai 1945. Dans les ruines de Berlin, deux orphelins juifs assistent apeurés à la victoire soviétique. Réfugiés à Leipzig, Konrad et Andreas Werner deviennent citoyens Est-allemands. C’est la marche de l’histoire.

Juin 1956. Les deux frères ont rejoint les rangs de la Stasi pour échapper au camp de rééducation. Ils seront les fils de l’Est.

Juin 1974. Lors de la 10e coupe du monde de football, un match historique va opposer la RFA et la RDA. C’est le match de la guerre froide. Le retentissement est mondial.

Pour faire gagner la RDA, Érich Honecker décide d’impliquer les meilleurs agents de la Stasi. Il faut prouver la supériorité du régime socialiste sur le monde capitaliste. Konrad Werner est infiltré depuis des mois dans l’équipe de la RFA. Andreas Werner fait partie de la délégation de RDA. Voilà douze ans qu’ils ne se sont pas vus.

Le choc des deux blocs va ébranler leurs convictions.

Notre avis en un mot: POLITIQUE

Le duo Collin-Goethals, à qui l’on devait déjà le très réussi Voyage de Marcel Grob (Prix Historia 2019), analyse autant les blessures d’un pays déchiré – l’Allemagne – que la façon dont un régime autoritaire peut «fabriquer» de petits soldats serviles. Tout cela sur fond d’un match de football de légende, celui qui opposa la RDA à la RFA en 1974, à Hambourg.

Passionnant d’un bout à l’autre, qu’on aime le ballon rond ou non.

Futuropolis «La patrie des frères Werner», Collin/Goethals, 152 p., 23€.

2 Les frères Rubinstein (T.1)

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

De 1927 à 1948, la vie de deux frères juifs d’origine polonaise, nés pauvres dans un coron du Nord de la France. Salomon, l’aîné, débrouillard et hâbleur, rêve de cinéma. Moïse, le cadet, intelligent et timide, réussit brillamment son parcours scolaire.

Peu soucieux de leur identité religieuse, les événements en feront d’abord une bénédiction avant d’entraîner Moïse au-delà des portes de l’enfer…

Notre avis en un mot: MOUVEMENTÉ

Le destin mouvementé de deux frères juifs, entre Amérique et Europe, de 1927 à 1948. Luc Brunschwig nous sert le premier tome d’une série dans la veine d’un Il était une fois en France.

Et ça fonctionne.

Delcourt «Shabat Shalom», Brunschwig/Le Roux/Chevallier, 72 p., 15.95€.

3 Les chroniques de l’univers (T.1)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Dans un futur lointain, la Terre est en paix dans une société démocratique universelle, et la science a rendu le voyage dans le temps et la connaissance des civilisations extraterrestres possibles. Mais les Terriens ont décidé de rester cachés des Aliens, préférant envoyer des émissaires secrets estimer leur niveau de menace éventuel.

Un jour, un groupe d’étudiants de cette Académie disparaît alors qu’il explore une galaxie jusque-là inconnue, précipitant ses membres à la recherche des «Chroniques de l’Univers», un ouvrage légendaire qui contiendrait l’ensemble de l’histoire des civilisations de l’univers…

Notre avis en un mot: COOL

Dans un futur lointain, un groupe d’étudiants explore la galaxie, sous la surveillance de leur étrange «Doyen».

De la SF badass, plutôt destinée à un public jeune et branché.

Dargaud «La thrombose du cygne», Marazano/Römling, 56 p., 12€.

4. I.R.$. (T.21)

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

Larry a quarante ans et est devenu sénateur. Il mène désormais une vie de famille depuis qu’il a épousé Diane, avec qui il a eu deux enfants. Depuis quelques semaines, il est la cible d’accusations ignobles. On lui reproche d’avoir poussé son prédécesseur au suicide pour prendre sa place.

Niera-t-il également l’existence de Lorna et Jetta, deux anciennes maîtresses qui l’accusent d’abus de pouvoir et meurtres sous couvert de ses fonctions à l’IRS?

Les choses vont encore se gâter quand Lorna est assassinée aux pieds de Larry et que l’instant est immortalisé par une jeune photographe. Désormais, quelqu’un fait chanter le sénateur et le pousse à présenter sa démission. Larry doit rapidement trouver son maître chanteur et impérativement laver son honneur, au risque de tout perdre….

Notre avis en un mot: RENOUVEAU

Après 20 albums passés le nez dans la finance de haut vol, voilà que Larry Max, désormais vibrant quadra, se lance en politique. Et doit déjà affronter les fantômes d’un passé peut-être pas si immaculé.

Ça démarre bien.

Le Lombard «La chute des anges», Vrancken/Desberg, 48 p., 12,45€.

5 Le repas des hyènes

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Kubé et Kana sont jumeaux mais Kubé, né le premier, a le privilège d’accompagner leur père au repas des hyènes dont le rire strident peut faire revenir les défunts d’entre les morts.

Kana ne se fait pas à l’idée d’être berger et décide d’assister à la cérémonie d’intronisation de son frère. Malheureusement, le garçon perturbe son déroulement et réveille l’esprit maléfique d’un Yéban. Ce démon va passer un marché avec Kana…

Notre avis en un mot: ENSORCELANT

Kana est jaloux de son frère, choisi pour suivre l’initiation. Mais quand un esprit mauvais, apparaît, c’est lui qui doit le suivre pour sauver les siens.

Un conte africain au désordre… construit. Le genre d’album qu’on lit plus d’une fois.

Delcourt Ducoudrey/Allag, 112 p., 17,50€.

6 Wilderness

Soleil - Le résumé de l’éditeur

1899. Abel Truman, vétéran sudiste de la guerre civile américaine, vit entre l’océan, la montagne et les forêts pluviales. Comme un dernier soubresaut avant de mourir, il décide de reprendre la route avec son chien.

Un ultime voyage vers le souvenir des rares jours heureux qui s’assombrit quand Abel rencontre deux agresseurs qui le laissent pour mort. Alors, dans les décors de la péninsule des Olympics Mountains, la violence, qu’Abel avait enfouie au plus profond de lui depuis la fin de la guerre de Sécession, remonte et vient frapper de nouveau.

Notre avis en un mot: CONFUS

Un vieux soldat vit reclus sur une île, dans le souvenir douloureux de sa famille disparue. Ozanam et Bandini adaptent le roman de Lance Weller.

Mais s’ils en captent l’âme, ils nous perdent dans leurs ellipses.

Soleil Ozanam/Bandini, 152 p., 19,99€.

7 La juste mesure

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Manuel et Mia vivent ensemble à Bologne, dans une maison si bondée qu’il y a même un colocataire qu’ils n’ont jamais vu en face.

Mia a presque trente ans, un travail qu’elle déteste et un désir profond de mordre dans la vie avant qu’il ne soit trop tard. Avant qu’elle ne devienne irrémédiablement «grande». Manuel publie en ligne les chapitres d’un roman sur l’amour courtois qu’il espère voir publier un jour.

Mia et Manuel sont malheureux. Ils ne savent pas comment faire face au vide qui s’est créé entre eux. Ils se perdent, même s’ils s’aiment. Il leur suffit de trouver la bonne voie…

Notre avis en un mot: ADULESCENT

Les (dé)ratés amoureux, souvent touchants, parfois tordants, de colocataires adulescents dans une grande maison de Bologne.

Avec ce roman graphique délicat, Flavia Biondi confirme son talent pour capter l’air du temps.

Glénat Biondi, 160 p., 17,.50€.

8 Spirou chez les Soviets

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Le comte de Champignac a disparu! Il a été enlevé par des agents du KGB… Des savants russes ont besoin de lui pour les aider à répandre le gène du communisme dans le monde entier.

Dans le contexte de la guerre froide, Spirou et Fantasio jouent les James Bond, espions infiltrés sous la couverture d’un reportage pour Vaillant (Pif Gadget), le journal communiste de l’époque.

Parviendront-ils à délivrer Champignac de l’embrigadement bolchevique et à sauver le monde de la contamination communiste?

Notre avis en un mot: FENDARD

Comme Tintin jadis, voici Spirou envoyé en Russie afin d’y retrouver un Champignac enlevé, et chargé par ses ravisseurs d’imaginer une formule capable de raviver le… gêne du communisme.

Fendard. Mais très référencé.

Dupuis Neidhardt/Tarrin, 56 p., 12,50€.

9 Purple Heart (T.2)

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

Hawaï, 1952. L’héritier d’une riche famille new-yorkaise traverse la vitre d’un hôtel de luxe et fait une chute mortelle. Dans sa chambre, fermée de l’intérieur, on découvre le cadavre d’une femme assassinée.

Pour la police, il s’agit d’un meurtre suivi d’un suicide. Mais pour les parents du jeune homme, c’est inconcevable. Ils veulent une nouvelle enquête. Quelques jours plus tard, le détective Joshua Flannagan débarque à Hawaï.

Notre avis en un mot: OBSCUR

Warnauts et Raives renouent avec leur amour du polar avec cette série enlevée dans les États-Unis des années 50.

Destination Hawaï pour ce 2e tome où s’ourdit le projet Blue Bird, un obscur programme de manipulation mentale.

Le Lombard «Projet Bluebird», Warnauts/Raives, 56 p., 14.45€.

10 Family Life (T.1)

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

«Y a rien de plus bordélique que d’écrire un livre: on bosse toute la journée, on est mal payé, incompris, on doit gérer le quotidien tout en réfléchissant à s’en perforer le cerveau du matin au soir. C’est le drame pour la vie sociale. Laissez-moi vous raconter…»

Ainsi commence cette chronique d’un trentenaire, jeune père de famille, qui n’arrive plus à exercer son métier (d’auteur de bande dessinée) après le décès d’un être proche. Les pages oscillent d’une chronique familiale humoristique à des thèmes plus noirs.

L’auteur aborde des sujets aussi divers que les avantages et inconvénients de la drague sur les réseaux sociaux comparés à ceux de la vraie vie, la facilité (totalement injuste et injustifiée) avec laquelle les grands-parents arrivent à faire faire à peu près n’importe quoi à leurs petits-enfants (là où, évidemment, les parents rament pour obtenir le tiers du quart…) ou la difficulté de rassurer un enfant de 7 ans quand on doit l’amener à l’école juste après des attentats.

Notre avis en un mot: DROLATIQUE

Coucou, le revoilà. 7 ans après Le chômeur et sa belle, Jacques Louis nous raconte désormais son quotidien de père de famille (vive les carottes!). Mais aussi son intimité sexuelle, ses angoisses, ses douleurs, sur un ton drolatique qui n’appartient qu’à lui.

On valide. Encore.

Dupuis Jacques Louis, 96 p., 13,50€.

11 Boulard (T.7)

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Passer toute une année en essayant d’être le meilleur cancre possible, finalement c’est un vrai boulot. Et un boulot fatigant en plus. Pour Boulard, l’heure du farniente a enfin sonné et ces vacances vont lui faire un bien fou.

Mais que ce soit avec les parents ou avec les potes, Boulard va découvrir que les vacances, c’est aussi du travail: les trajets, les rencontres, les galères…

Bref, on ne trouve pas un seul moment pour se reposer! Franchement, il y a de quoi se demander comment il va faire pour être d’attaque pour une nouvelle année à taquiner les profondeurs du classement général.

Notre avis en un mot: RÉCHAUFFÉ

Sorti du bahut, on attendait de Boulard un poil plus d’originalité. Mais les gags de cet album de vacances sentent le réchauffé facile, surtout quand il s’agit de camping en famille.

Bon, c’est pas si mal la rentrée, finalement.