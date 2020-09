La KU Leuven reste la meilleure université du pays

La KU Leuven reste cette année la meilleure université du pays, ressort-il de la 17e édition du classement du magazine britannique Times Higher Education (THE). De leur côté, les universités de Gand et d’Anvers progressent bien, alors que l’UCL connait un léger recul. Au niveau mondial, l’Université d’Oxford reste en tête du classement.

Tout comme l’année dernière, la KU Leuven occupe la 45e place de la liste, ce qui en fait la seule université belge dans le top 100. L’Université de Gand, à la 123e position l’année dernière, flirte désormais avec ce top et est classée 103e. Quant à l’Université d’Anvers, elle fait également un saut en avant, passant de la 198e à la 170e place.

L’Université Catholique de Louvain (UCL) connait elle un léger recul à la 164e position, contre 152e l’an dernier.

Les autres universités belges n’atteignent pour leur part pas le top 200. Les classements spécifiques ne sont donc plus donnés les concernant. L’Université Libre de Bruxelles (ULB) se situe ainsi entre la 201e et la 250e place, la Vrije Universiteit Brussel (VUB) entre les 251e et 300e positions et les universités de Liège et Hasselt dans la fourchette 351-400.

À l’échelle mondiale, l’Université d’Oxford (Royaume-Uni) termine première pour la cinquième fois consécutive, devant l’Américaine Stanford. Viennent ensuite trois autres institutions américaines: Harvard, le California Institute of Technology (Caltech) et le Massachusetts Institute of Technology (MIT). Cambridge (Royaume-Uni) termine elle sixième cette année et perd trois places par rapport au dernier classement.

Times Higher Education compare chaque année 1.300 universités dans 92 pays, ce qui en fait l’analyse la plus large au monde en matière de qualité de l’enseignement supérieur.