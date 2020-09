L’élection américaine se joue aussi dans… le jeu vidéo Animal Crossing

Les joueurs peuvent désormais afficher leur soutien à Joe Biden dans le jeu Nintendo Switch Animal Crossing New Horizons. Internet

La campagne du candidat démocrate Joe Biden s’invite dans le très populaire jeu Nintendo Switch.

L’équipe de campagne de Joe Biden prend possession d’un territoire inédit : le jeu Nintendo Switch Animal Crossing New Horizons. Depuis le 1er septembre, il est possible de télécharger un panneau de soutien au candidat démocrate à planter au cœur de votre île virtuelle.

Disponible depuis le 20 mars 2020 sur la console hybride de Nintendo, le nouvel épisode d’Animal Crossing s’est imposé comme un phénomène étroitement lié au confinement. En plein isolement forcé, sa dimension sociale et joviale a fait mouche. Avec plus de 22 millions d’exemplaires écoulés, c’est le deuxième jeu le plus populaire sur Switch.

Piqûre de rappel, Animal Crossing New Horizons vous invite à gérer le quotidien paisible d’une île peuplée de gentils animaux. Libre à vous de pêcher, de chasser les papillons, de soigner l’intérieur de votre maison ou de vous lancer dans l’aménagement du village.

+ Ci-dessous, la vidéo de présentation de Animal Crossing New Horizons:

En tant que maire virtuel, les joueurs ont désormais la possibilité de choisir un des quatre panneaux de soutien à Joe Biden proposés par son équipe de campagne. Il est nécessaire d’être abonné au service payant Nintendo Switch Online et de scanner un code QR spécifique.

Pour que d’autres personnes puissent voir ces panneaux, vous devez les autoriser à visiter votre île en leur communiquant un code spécifique.

Voici les quatre panneaux électoraux qu’il est possible d’afficher sur son île personnelle dans le jeu Animal Crossing New Horizons. Internet

C’est évidemment plus une opération de communication qu’une campagne à part entière. L’équipe espère notamment que des influenceurs mentionneront cette opération spéciale dans leurs directs sur Twitch et sur les réseaux sociaux.

«Animal Crossing est une plateforme dynamique, diversifiée et puissante qui rassemble des communautés du monde entier», se réjouit le camp Biden dans un communiqué. «C’est une nouvelle opportunité passionnante pour notre campagne d’engager et de connecter les partisans de Biden-Harris alors qu’ils construisent et décorent leurs îles.»