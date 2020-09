Grave accident quai de Rome à Liège

MISE À JOUR 16 h 45

Mercredi, peu avant 16h00, un accident de la circulation impliquant un camion et une voiture s’est produit sur le quai de Rome à Liège. La police et les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et le quai a été fermé à la circulation en direction du pont de Fragnée, au niveau de la tour des Finances.

Les hommes du feu ont dû procéder à la désincarcération de l’occupant de la voiture. Vers 16h30, l’intervention des pompiers de Liège était terminée.

L’occupant du véhicule a été transporté en ambulance vers un hôpital de la région, mais ses jours ne sont pas en danger.

La circulation a entre-temps pu reprendre sur le quai. (BELGA)