Bois de la Cambre: un plan de circulation adapté sera mis à l’essai durant deux mois

Les autorités de la Région bruxelloise et de la Ville de Bruxelles, en concertation avec celles d’Uccle, d’Ixelles et de Watermael-Boitsfort, se sont accordées mercredi sur la mise en oeuvre, à partir du 14 septembre prochain, d’une version légèrement adaptée du plan de circulation concernant le Bois de la Cambre, dans la capitale.

Celle-ci sera mise à l’essai durant deux mois. Comme depuis la fin du mois de mai dernier, la partie sud du Bois entourant le lac restera réservée aux activités récréatives durant toute la semaine. Le dimanche, l’ensemble de l’espace vert restera fermé au trafic routier.

Le plan, fruit d’une concertation également ouverte aux communes de Rhode-Saint-Genèse et de Linkebeek, prévoit l’organisation d’un double sens sur l’avenue Diane entre l’avenue Louise et l’avenue Belle alliance (du nord à l’ouest du Bois), à raison de deux bandes en direction du centre et d’une en direction du sud.

Deuxième axe-clé du plan: l’adaptation du carrefour entre la chaussée de la Hulpe et l’avenue Franklin Roosevelt par la Région Bruxelloise, en concertation avec la Ville de Bruxelles afin de mieux absorber via l’avenue Roosevelt le flux de voitures qui se dirigent vers le centre. Effet recherché: soulager le trafic sur la chaussée de Waterloo, déjà saturée pendant les heures de pointe.

Deux bandes de présélection vers l’avenue Roosevelt et une bande de présélection en direction de Watermael-Boitsfort ont été créées sur la chaussée de la Hulpe.

La synchronisation des feux à ce carrefour permet, en parallèle, une meilleure fluidité. Selon la Région et la Ville, ces mesures permettent à 300 voitures supplémentaires d’y passer par heure.

Le plan mise aussi sur l’adaptation de la phase verte des feux au carrefour Drève de Lorraine/Chaussée de la Hulpe pour assurer une meilleure fluidité du trafic vers le centre.

Rayon transports en commun, la circulation du bus 41 sera facilitée par son passage via l’avenue de Boitsfort et l’avenue du Brésil. Idem pour les bus de l’Ecole Européenne, du Lycée Français, de l’International School of Brussels ainsi que des transports PMR organisés par le Service PHARE de la COCOF et les véhicules de secours.

Durant la période de test, des évaluation, et si nécessaire, des aménagements complémentaires, seront réalisés. Il est notamment prévu des comptages de véhicules dans le Bois de la Cambre, sur les grands axes régionaux, mais aussi dans les voiries des quartiers environnants de la Ville de Bruxelles, d’Ixelles et d’Uccle.