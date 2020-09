Décapité par la police, le monde du piratage des films s’attend au pire

Les polices de 19 pays se sont alliées pour démanteler l’un des plus importants groupes de piratage de films. Europol

Les pirates sont KO, les nouveaux films se feront bientôt rares sur les sites illégaux.

Assommé par une opération policière internationale, le monde du piratage des films panique comme un poulet sans tête. Le milieu compte ses morts, se cache, redoute de nouvelles représailles.

La victime majeure: le groupe clandestin Sparks, un mastodonte de la distribution en ligne de films piratés.

Les conséquences à moyen terme: la pénurie de nouveautés sur les sites illégaux de streaming, sur les réseaux BitTorrent, sur certaines chaînes IPTV.

Décryptage d’un coup de filet historique.

Le contexte: le robinet du piratage

La communauté clandestine officieusement baptisée The Scene (ou encore Warez scene) est spécialisée dans la distribution en ligne des contenus protégés par le droit d’auteur. Au menu: films, séries, musiques, jeux vidéo, livres électroniques…

The Scene, c’est le sommet de la pyramide, la source originelle de la majorité des fichiers illégaux qui se baladent en ligne (sites de streaming, réseaux BitTorrent, groupes de discussion Usenet…).

Des groupes partenaires et concurrents comme Sparks composent la nébuleuse The Scene. Ils sont les premiers dealers des fichiers illégaux qu’ils injectent sur des serveurs discrets. Les étages inférieurs de la pyramide se chargent de les diffuser à grande échelle.

Les groupes se livrent une compétition pour être les premiers, les plus rapides à distribuer un film attendu.

L’opération coup de poing a neutralisé 60 serveurs, des ordinateurs qui servent à abriter et distribuer les copies illégales des films. Europol

La méthode: le DVD en avant-première

C’est un énorme caillou dans la chaussure de l’industrie du cinéma. Les groupes de pirates qui composent The Scene diffusent les films en qualité DVD et Blu-ray plusieurs jours, souvent plusieurs semaines, avant la commercialisation officielle.

Comment font-ils? Certains membres de ces groupes sont mandatés pour récupérer frauduleusement les DVD et les Blu-ray des films bien avant leur date de sortie. Il faut ensuite les «ripper», soit neutraliser la protection contre le piratage et en extraire la vidéo.

Pour mettre la main en avant-première sur les DVD et les Blu-ray, l’une des méthodes consiste à se faire passer pour un détaillant/un magasin auprès des grossistes. C’était l’une des astuces déployées par le groupe Spark, selon l’acte d’accusation déposé au département de la justice, à New York:

«[…] les membres du groupe Sparks ont fait plusieurs fausses déclarations et omissions importantes aux distributeurs. À de nombreuses reprises, ils ont affirmé être des détaillants de disques DVD et Blu-ray et ont promis de ne pas vendre le contenu avant la date de sortie au détail.»

Le matériel saison, dont des dizaines de disques durs, pourrait livrer de nouveaux indices sur l’organisation du groupe incriminé. Europol

L’opération du 25 août: un séisme historique

Le mardi 25 août, les polices du monde (19 pays, 3 continents) se sont abattues sur le groupe Sparks. C’est un séisme notamment marqué par:

– La fermeture de 60 serveurs basés en France, en Allemagne, en Roumanie, en Espagne, au Canada, en Corée du Sud…

– Deux arrestations, un citoyen britannique à Chypre et un citoyen américain au Texas.

Si un troisième individu recherché échappe toujours aux autorités, la justice américaine entend fermement extrader le citoyen britannique pour le juger. Parmi les charges retenues: violation des droits d’auteur, mais aussi fraude électronique et complot visant à transporter des biens volés à travers les états.

Les dommages estimés par l’acte d’accusation s’envolent à… «des dizaines de millions de$ de pertes» pour les studios de production cinématographique.

Même si c’est le groupe Sparks qui était visé, tout le milieu du piratage du film est groggy. Europol

Spectre des représailles et retour compromis

Le monde du piratage des films est groggy. Le groupe Sparks est un des poids lourds du secteur. Des groupes partenaires ou affiliés comme Geckos, Drones, Rovers et Splinters sont également touchés par cette opération de démantèlement.

Un groupe comme Sparks ajoute son nom à chaque film qu’il a piraté lui-même. C’est sa signature dans un monde compétitif où il faut être le premier à distribuer chaque nouveauté. Capture d’écran

Selon une note interne au milieu révélée par le site Torrent Freaks, c’est le chaos qui domine, toute comme la crainte de nouvelles opérations policières. Rien que l’analyse du matériel saisi pourrait ouvrir de nouvelles opportunités aux enquêteurs.

Dans ce contexte, les groupes se terrent et se font discrets. Ils sont surtout appelés via cette note à resserrer les boulons de la sécurité et de la prudence.

«Nous serons de retour et nous prospérerons à nouveau!», conclut cette note qui égrène les mesures de sécurité à adopter au plus vite. «Nos pensées sont avec ceux qui sont tombés.»