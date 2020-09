Les Mondiaux de cyclisme sur route se tiendront à Imola «sur un parcours très exigeant»

L’Union cycliste internationale (UCI) a annoncé ce mercredi que les Mondiaux de cyclisme sur route se tiendront du 24 au 27 septembre prochain à Imola et dans sa région, l’Émilie-Romagne.

Ce mercredi, l’UCI a officialisé le nouveau lieu des Mondiaux, Imola, avec un départ et une arrivée sur le circuit automobile et un parcours «très exigeant» afin de proposer un profil comparable à celui d’Aigle-Martigny.

«Le parcours de la course en ligne masculine mesurera 259,2 km pour un dénivelé positif total de près de 5.000 mètres, tandis que la longueur du parcours féminin sera de 144 km pour une élévation cumulée d’environ 2.750 mètres», détaille l’UCI. «Le circuit emprunté (28,8 km) sera le même pour les hommes et les femmes (9 tours pour les premiers, 5 pour les secondes), et comprendra deux côtes difficiles (3 km au total avec une pente moyenne de 10 pour-cent et des passages atteignant les 14 pour-cent).»

Le circuit des épreuves contre la montre (à parcourir une fois pour hommes comme pour les femmes), assez plat, mesurera quant à lui 32 km et présentera une dénivellation de 200 mètres.

Deux courses uniquement

L’UCI a dû adapter son programme pour tenir compte du contexte sanitaire mondial actuel: seules les courses en ligne et contre la montre des catégories élite seront disputées cette année.

«La majorité des meilleurs athlètes des catégories hommes et femmes élite se trouvent en effet déjà en Europe, contrairement à leurs jeunes homologues (juniors et moins de 23 ans) dont les délégations nationales, pour une partie significative d’entre elles, ne seront pas en mesure de se rendre en Italie en raison des restrictions de voyage touchant les ressortissants de nombreux pays dans le monde», explique l’UCI.

Les Mondiaux s’ouvriront le jeudi 24 septembre par le contre-la-montre des élites féminines. L’épreuve chronométrées des élites masculines aura lieu le vendredi. Le samedi 26 septembre, place à l’épreuve en ligne des élites dames. Le dimanche 27, le titre mondial sur route élites messieurs sera mis en jeu.

L’épreuve devait initialement se tenir à Aigle-Martigny, en Suisse. Mais le 12 août, les organisateurs ont dû renoncer à la tenue de l’événement en raison des restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Ce qui a contraint l’UCI à trouver très rapidement un nouvel organisateur.