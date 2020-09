Bientôt des caméras de surveillance dans le centre d’Ath

La Ville va installer des caméras de surveillance sur la Grand-Place et en utiliser d’autres de façon ponctuelle.

C’était prévu dans le Programme Stratégique Transversal (PST) de la majorité tripartite PS-MR-Écolo d’Ath, dans le cadre d’une notion liée à la lutte contre les incivilités. Aujourd’hui, le collège communal souhaite mettre en œuvre ces desseins, à savoir le placement de caméras de surveillance. Le point sera abordé ce jeudi soir (19h) lors de la réunion du conseil communaL

«Ces notions, intégrées dans le Plan Zonal de Sécurité 2020-2025, entraînent le placement de deux caméras fixes sur la Grand-Place (une sur le Palace, l’autre sur l’Hôtel de Ville) et le placement aléatoire de caméras fixes-temporaires en des lieux dont l’événement requiert une surveillance particulière afin de lutter contre des phénomènes d’incivilité» explique le collège communal.

«Les objectifs poursuivis par le projet communal sont les suivants. En ce qui concerne les caméras fixes: apporter une plus-value importante dans l’approche des problèmes de criminalité et le renforcement du sentiment de sécurité des citoyens; protection des biens et des personnes; contrôle de la fluidité de la circulation; constatation des délits et recherche des auteurs; aide à l’intervention; aide à la gestion des événements de masse; prévention des nuisances.»

Les caméras temporaires seront utilisées dans le cadre de la prévention des nuisances et comme aide à la lutte contre les délits environnementaux (dépôts clandestins).

«C’est impossible pour nous de mettre des policiers en permanence sur la Grand-Place» souligne Bruno Lefebvre, le bourgmestre d’Ath (PS).

Les caméras ne seront pas visionnées 24 heures sur 24, mais les images pourront être utilisées dans des conditions précises et dans des délais déterminés, suite à des délits par exemple. «On est clairement dans un objectif de sécurisation d’un site qui pose de temps en temps des problèmes et donc on veut pouvoir contrôler la situation.»

«On pourrait regarder ces images en temps réel uniquement lors d’opérations précises» note le commissaire divisionnaire Frédéric Pettiaux.

Une commission communale ad hoc veillera au respect des conditions d’utilisation des images.