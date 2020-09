Les quais de plusieurs gares seront rehaussés dans les 2 ans en Wapi

Le ministre de la mobilité, François Bellot, a promis de faire rehausser les quais de plusieurs gares de Wapi endéans les deux ans. Voici les cinq premières qui seront concernées par ces travaux…

Quand on sait que les quais des gares et des points d’arrêt présentent trois hauteurs différentes: 28 cm, 55 cm et 76 cm (la hauteur standard), on comprend mieux pourquoi des personnes à mobilité réduite (ou les parents avec une poussette) éprouvent certaines craintes lorsqu’il s’agit de prendre le train. Difficile, voire impossible (sans aide) de se hisser à bord depuis un quai d’une hauteur minimale.

Suite à une question posée il y a quelques mois par la députée tournaisienne Ludivine Dedonder, le ministre de la mobilité, François Bellot vient d’annoncer que «dans le cadre de l’élaboration de son nouveau plan pluriannuel d’investissement (PPI), la SNCB a demandé à Infrabel de faire une priorité des investissements en rehaussement des quais et de revoir leur planification étant donné que ces rehaussements constituent un élément indispensable à la rénovation complète des espaces d’accueil de la SNCB.»

Cinq gares de wapi (déjà) concernées

Dans un délai de deux ans, cinq gares de notre région seront concernées, soit: Cambron-Casteau où le rehaussement et le revêtement du quai en voie A seront effectués en décembre 2020. Le quai de la voie B connaîtra le même sort en 2022.

À Froyennes, le chantier est prévu en novembre 2021.

La gare d’Herseaux sera concernée en septembre 2021. Le chantier aura lieu en deux phases à la gare de Maffle: la voie A en décembre 2020 et la B en 2022.

Même chose pour celle de Mévergnies-Attre où le rehaussement et le revêtement du quai en voie A seront réalisés en décembre 2020 alors que la voie B devra attendre 2022.

«Voilà donc une très bonne nouvelle, en particulier pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées, les mamans avec des poussettes, les voyageurs avec de grosses valises. Rehausser les quais signifie aussi améliorer le confort et la sécurité des navetteurs et voyager plus vite. L’expression «monter dans le train» pourrait donc progressivement disparaître en WAPI! Je n’ai toutefois pas encore obtenu de calendrier concernant cinq autres gares qui doivent elles aussi être aménagées (Acren, Antoing, Blaton, Brugelette et Lens) mais je peux vous assurer que je tiens ce dossier à l’œil et je ferai tout pour que ma région ne soit pas oubliée» conclut Ludivine Dedonder.