Une taxe sur les plastiques non recyclés, la surchauffe dans les centres de testing, nos forêts en souffrance: voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mercredi 2 septembre.

1. Taxe plastique pour l’Europe: payée par qui et pour quoi faire?

Dès janvier, chaque État européen devra payer une taxe sur les plastiques non recyclés. Mais qui paiera la note finale?

2. Testing: «Nous n’avons pas reçu un sou de l’AViQ»

Avec la rentrée, le retour de vacances, les centres de testing Covid tournent à plein régime. Jusqu’à la surchauffe, parfois.

3. Investir dans l’égalité des genres

Belfius lance le premier fonds d’investissement dédié à l’égalité des genres. Mais de quoi s’agit-il exactement?

4. Les forêts souffrent: «Repenser les modalités de vente des bois»

Nos forêts souffrent. Après plusieurs mois de sécheresse et de stress hydrique, après une succession de périodes caniculaires, alors que des espèces sont attaquées par le scolyte, par exemple, on sent que l’on est depuis un petit bout de temps à un tournant.

5. Charlie Hebdo: cinq ans après, le procès

L‘attaque contre Charlie Hebdo en 2015 avait choqué le monde entier. Ce n’était pourtant que le début d’une vague d’actes terroristes.

6. Obligation scolaire: piqûre de rappel du ministre Jeholet

L’école est désormais obligatoire à partir de 5 ans. Visite et vérification du ministre-président Jeholet à l’école communale de Jodoigne.

7. Ecluse de Hun: la Haute-Meuse à nouveau navigable

La réparation de la porte de l’écluse de Hun a été plus rapide que prévu grâce à une stratégie innovante. Tout profit pour la batellerie.

8. Boninne: élevage royal dans un petit palais de l’apiculture

En janvier, Pierre-Antoine et Mathieu ont lancé une entreprise d’apiculture à Boninne, Beelgium. Ils produisent du miel et élèvent des reines.

9. La Mostra de Venise, masquée et sans stars

Certains n’y croyaient plus. Alors que les salles de cinéma commencent seulement à se remplir doucement (merci Tenet), la 77e édition de la Mostra de Venise débute aujourd’hui. Dans le monde du cinéma, c’est le premier festival d’ampleur internationale à se tenir en 2020.

10. Tour de France: Van Aert, ce rouleur-grimpeur

Quelle force! Si Wout Van Aert a démontré le mois dernier qu’il est entré dans une nouvelle dimension avec ses victoires autoritaires sur Milan-Sanremo et sur les Strade Bianche, l’ancien triple champion du monde de cyclo-cross a encore impressionné, ce mardi. Avec un travail de coéquipier de luxe pour Primoz Roglic... en montagne.

