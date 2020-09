«Le masque peut devenir une norme à l’école, même si ce n’est pas agréable»

Le centre de crise est revenu sur les chiffres des derniers jours et sur les conditions particulières de la rentrée. Tout en rappelant les bonnes manières.

Après un rapide passage en revue des chiffres, toujours à la baisse dans le pays (16 admissions par jour en moyenne contre 22 la semaine précédente et 4 décès par jour contre 7), Antoine Iseux, chargé de communication du centre de crise, a rappelé quelques bons réflexes à adopter dans le contexte de rentrée scolaire.

«C’est très satisfaisant de voir que la rentrée s’est bien déroulée de manière générale et vu ce contexte particulier. Personnel et élèves sont prêts pour vivre une belle année», s’est d’abord félicité Antoine Iseux. Pas de problèmes à signaler, certes, mais des conditions inédites et de bons comportements qu’il faut continuer à respecter dans les semaines à venir. Le centre de crise appelle à conserver ces bonnes habitudes comme le masque et la distance de sécurité dans les couloirs et la cour de récréation.

Porter un masque en classe n’est pas agréable, mais nous sommes convaincus que cela peut devenir une habitude et un réflexe sain auprès des enfants

Porter un masque en classe est donc devenu une norme et pour le chargé de communication du centre de crise, cela peut être une vraie habitude chez les enfants. «Porter le masque n’est pas agréable, mais nous sommes convaincus que cela peut devenir une bonne habitude et un réflexe sain chez les enfants», a-t-il souligné.

Le centre a aussi indiqué que l’hygiène du masque est très importante. «Il faut évidemment bien le porter. Il doit couvrir la bouche et le nez. Il faut aussi le laver régulièrement quand il est en tissu et le stocker dans un sac type congélation quand il n’est pas porté».

Enfin, des images de rassemblements devant les écoles inquiètent quelque peu les autorités sanitaires et celles-ci appellent à ne pas s’agglutiner devant les grilles et éviter les groupes de parents qui discutent de manière rapprochée.