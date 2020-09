Plusieurs personnes interpellées pour trafic de stupéfiants à Huy

Les policiers ont perquisitionné différents lieux et saisi des produits stupéfiants. EdA

Plusieurs personnes ont été interpellées pour trafic de stupéfiants mardi matin à Huy, a indiqué mercredi Christophe Romboux, chef de corps de la zone de police de Huy, confirmant une information de Sudpresse.

La zone de police de Huy, soutenue par des agents de Gand et un hélicoptère de la police fédérale, a agi mardi matin entre 05h00 et 10h00 dans plusieurs endroits de la ville.

Les policiers ont perquisitionné différents lieux et saisi des produits stupéfiants, des armes et de l’argent. Les suspects recherchés ont également été interpellés et le réseau à Huy a pu être démantelé. Le chef de corps de la zone de police de Huy ajoute que ces interpellations font suite à une enquête de terrain mêlant plusieurs dossiers, pour mettre au jour un important trafic de drogues ayant des ramifications à Gand.

Christophe Romboux rappelle que la lutte en matière de stupéfiants est une priorité du plan zonal de sécurité de la Ville de Huy. «La chasse au deal de rue s’est intensifiée et nous avons plus d’agents affectés à la surveillance de ces comportements suspects», conclut-il.