Charlie Hebdo «un procès pour l’histoire», la revue de presse

Ce mercredi, c’est le début d’une longue série de procès liée aux attaques de janvier 2015, l’occasion de parcourir les unes des différents quotidiens français.

La une des principaux journaux français était logiquement consacrée ce matin à l’ouverture du procès.

Libération y consacre tout l’espace disponible et titre: «Pour eux, pour nous, pour l’histoire». Pour rappel, les attentats de Charlie Hebdo, Montrouge et l’Hyper Cacher, survenus en janvier 2015 étaient alors les plus graves qu’avait connus la France depuis plus d’un demi-siècle, avec 17 morts et une vingtaine de blessés. L’ampleur de ce procès est donc inédite.

Le Parisien revient aussi sur ce procès en insistant sur la notion de terreur qu’a engendré cette série d’attaques terroristes il y a déjà 5 années.

« Charlie Hebdo », Hyper Cacher : un procès pour l'histoire

Le Monde est plus discret et évoque ce procès «Charlie Hebdo, Hyper Cacher» comme «un procès pour l’histoire».

L'Humanité demain mercredi 02 septembre 2020

Enfin, L’Humanité vient avec une formule différente: «La justice des hommes» histoire de rappeler que derrière ces victimes, il y avait des hommes et femmes qui ont perdu la vie.

Voilà qui lance le départ d’un procès hors-norme et qui risque de réveiller pas mal de traumatismes.