Benoot: «Cela aurait pu être plus grave»

Le Belge de Sunweb s’est fait peur en chutant dans une descente, alors qu’il était échappé.

Sa chute ne l’a probablement pas privé de la victoire d’étape. Car l’échappée de Tiesj Benoot n’avait pas assez d’avance pour résister au retour du groupe des favoris, emmené par les Deceuninck-Step du maillot jaune Julian Alaphilippe. Mais elle a freiné dans son élan le Belge de Sunweb, qui s’est payé une grosse frayeur. Alors qu’il restait vingt-six kilomètres et que le groupe de tête de six coureurs comptait moins de deux minutes d’avance, Tiesj Benoot a mal négocié un virage dans une descente. Il a viré trop large et a percuté le rail de sécurité.

«Cela aurait pu être bien plus grave, a évoqué, à Sporza, l’ancien vainqueur des Strade Bianche, qui s’en sort bien. J’ai eu de la chance. Cela a été une bête chute. Dans cette descente, je voulais prendre la roue de Nils Politt. Je devais combler un petit écart et j’ai roulé vite dans un virage qui m’a un peu surpris, qui tournait plus que ce à quoi je m’attendais. J’ai senti ma roue partir et j’ai eu une petite réaction de panique. J’ai freiné et j’ai perdu le contrôle. J’ai vu le rail de sécurité et j’ai veillé à tomber le plus en douceur possible. Je le répète, j’ai eu de la chance.»

À l’arrivée, Tiesj Benoot se plaignait de la main. Et des doigts. «Tiesj souffre d’abrasions sur le corps et d’une contusion au niveau de la main, indique Camiel Aldershof, du staff médical de son équipe. Des radios n’ont pas révélé de fracture et il peut donc continuer son Tour de France.»

Sur lequel il veut continuer à monter en puissance. «Je ne suis pas encore à 100%», ajoute Tiesj Benoot, qui avait été contraint d’abandonner le Critérium du Dauphiné à cause de problèmes de dos. «Mais je sens que je suis de mieux en mieux. J’avais encore quelque chose dans le final de cette étape.»

Il tentera à nouveau d’aller chercher une victoire d’étape dans les deux prochaines semaines. Tout en pouvant s’appuyer sur une certaine sérénité, lui qui a prolongé son contrat chez Sunweb. «Un choix logique, car je me sens vraiment bien dans cette structure, tout ce que j’espérais dans cette équipe, je l’ai obtenu, ajoute-t-il. Cela colle bien entre nous.»

Des propos confirmés par Rudi Kemna, de la direction sportive de Sunweb. «Il a directement bien marché chez nous, avec sa victoire d’étape à Paris-Nice et sa deuxième place au classement final de la Course au Soleil. On compte sur lui sur les classiques, mais on veut aussi voir où sont ses limites sur les Grands Tours.»