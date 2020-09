Charleroi: Mehdi Bayat est satisfait de jouer l’Europe à domicile

Le Sporting de Charleroi jouera le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa à domicile le 24 septembre. Le souhait du club a été réalisé lors du tirage au sort tenu ce mardi au siège de l’UEFA. Réaction de Mehdi Bayat.

Au troisième tour préliminaire de la Ligue Europa, Charleroi accueillera le 24 septembre le vainqueur du match entre les Moldaves du Sfintul Gheorghe Suruceni et les Serbes du Partizan Belgrade.

«Que ce soit le Partizan, Rosenborg ou Wolfsburg (NDLR: les trois plus gros adversaires potentiels), Charleroi devra faire son match et aller chercher cette qualification par lui-même», a réagi l’administrateur-délégue du Sporting, Mehdi Bayat, au micro du club.

«C’était l’un des souhaits du club et du staff de pouvoir jouer à domicile. On sait qu’on a des matchs importants avant et après ce rendez-vous européen, donc en termes d’organisation, on voulait jouer chez nous parce qu’on sait que ces voyages apportent de la fatigue. On est contents.»

Le retour de l’Europe au stade du Pays de Charleroi se fera plus que probablement à huis clos. «Je ne crois pas qu’il y aura du public, a regretté Mehdi Bayat. L’UEFA prévoit un test lors de la Supercoupe d’Europe le 24 septembre, avec du public. Ce test devrait servir de point de départ pour un retour du public (NDLR: pour les matchs européens).»

Mais si les Zèbres gagnent ce premier match et se qualifient pour les barrages, il se pourrait que ce soit alors avec du public.