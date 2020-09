Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 2 septembre

Virginie Efira en uniforme, un gros ventre (mais pas celui de Virginie Efira), une rupture et un drôle de roman: il y a tout cela, et puis c’est tout, dans les sorties cinéma de ce mercredi 2 septembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Police

Drame d’Anne Fontaine. Avec Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

La journée de trois flics d’un même commissariat parisien.

Ce qu’on en pense

Le trio Virginie Efira-Omar Sy-Grégory Gadebois est attachant. Et le propos, posé et réfléchi, apporte une autre lumière sur une profession qui n’a pas bonne presse. Un joli petit film.

Hope Gap

Drame de William Nicholson. Avec Annette Bening, Bill Nighy et Josh O’Connor. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Grace pensait vieillir aux côtés d’Edward dans leur petit cottage au bord de la mer, jusqu’à ce qu’il lui annonce qu’ils ne fêteront pas leurs 30 ans de mariage.

Ce qu’on en pense

Entre amertume, souvenirs tendres et piques bien senties, une chronique d’un divorce subtile et superbement écrite. On aurait presque envie d’y passer aussi.

Énorme

Comédie de Sophie Letourneur. Avec Marina Foïs et Jonathan Cohen. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Avec les vies qu’ils mènent, Frédéric et Claire s’étaient mis d’accord pour ne point avoir d’enfant. Puis Fred a changé d’avis. Dans neuf mois, à lui les berceaux et les petites mains potelées.

Ce qu’on en pense

On ne sait jamais sur quel pied danser, entre réalisme, fantaisie et gros malaise. Mais on est sûrs d’une chose: la grossesse n’est pas faite pour tout le monde.

Shirley

Drame de Josephine Decker. Avec Élisabeth Moss. Durée: 1 h 47

Ce que ça raconte

Un jeune couple s’installe chez l’écrivaine spécialiste de l’horreur, Shirley Jackson. En pleine écriture d’un roman, la harpie va bousculer ces jeunes gens bien sous tous rapports.

Ce qu’on en pense

La vie d’une célèbre romancière friande de récits glauques, entre dépressions et crises de nerfs. On a vu plus palpitant.