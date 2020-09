Emmanuel Agbadou à Eupen, c’est (enfin) officiel

Emmanuel Agbadou rejoint l’AS Eupen où il a signé un contrat jusqu’en 2023, c’est officiel.

L’Avenir vous en a parlé à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines mais cette fois, c’est fait: Emmanuel Agbadou a bel et bien signé à Eupen. Sans des soucis de visa, le joueur aurait d’ailleurs rejoint les Pandas bien plus tôt.

Le club eupenois a officialisé l’arrivée du défenseur ivoirien ce mardi.

Voici le communiqué du club:

«L’AS Eupen a engagé le défenseur ivoirien Badobre Emmanuel Agbadou. Le joueur défensif polyvalent a 23 ans et mesure 1,92 m. Il a été prêté pour la saison passée par son club ivoirien FC San Pedro au club de la Ligue Professionnelle de Tunisie US Monastir. À Eupen, Badobre Emmanuel Agbadou a signé un contrat de trois ans jusqu’au 30 juin 2023» indique l’Alliance.

«Au cours de la saison 2019-2020, Emmanuel Agbadou était titulaire de son club en Ligue Professionnelle 1 tunisienne. Le nouveau joueur de l’AS Eupen peut être aligné aussi bien en défense qu’au milieu du terrain défensif.»

Le directeur sportif Jordi Condom a également salué l’arrivée du joueur, qui est la 13e recrue estivale des Noir et Blanc.

«Emmanuel Agbadou vient d’avoir 23 ans en juin, c’est donc un jeune joueur avec beaucoup de potentiel. Il est costaud et il a une bonne technique. Il est polyvalent et peut jouer sur pratiquement toutes les positions défensives et en milieu de terrain défensif. Emmanuel s’adaptera vite et bien à notre Pro League belge et il renforcera notre équipe dans le secteur défensif. Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec lui et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe» a déclaré, toujours par voie de communiqué, Jordi Condom.