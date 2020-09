Quand Trump relaye les théories complotistes sur son compte Twitter

Le président Donald Trump a de nouveau suscité la polémique en relayant sur son compte Twitter la fausse idée selon laquelle 94% des décès dus au Covid-19 et recensés aux États-Unis seraient «faux».

«Fake news!»: l’accusation doigt pointé du président Trump face aux journalistes de CNN l’interpellant sur sa politique fait désormais figure de «meme», pour utiliser la terminologie en vogue sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux si chers à l’actuel numéro un outre-Atlantique.

C’est d’autant plus amusant que ce même petit cinéma aurait toutes les raisons d’exister dans le sens inverse, tant les frasques de l’homme fort américain ont tendance à se multiplier en cette période électorale.

Dernier épisode en date: l’allégation partagée sur Twitter selon laquelle 94% des décès dus au Covid-19 seraient «faux».

Des comorbidités dans 94%

Faisant là le lit des théories complotistes, lesquelles pullulent de plus en plus sur la Toile au fil des semaines, des mois, Trump rebondit ainsi sur une assertion relayée par toute une frange de ses partisans, s’appuyant sur un rapport de l’équivalent du Sciensano américaine, le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Comme l’a analysé le quotidien français Le Monde, ce chiffre de 94% est tiré du rapport statistique émis par le CDC sur base des chiffres collectés en date du 22 août. Dans celui-ci, le «Sciensano américain» consacre un paragraphe et un tableau aux comorbidités, c’est-à-dire à la présence de maladies et/ou divers troubles aigus ou chroniques qui s’ajoutent à la maladie initiale.

Manipulation complotiste

Concrètement, le rapport stipule que «le tableur numéro 3 montre les types d’antécédents médicaux et de causes secondaires mentionnés dans les décès liés à la maladie Covid-2019 en conjonction avec cette dernière. Dans 6% des décès, le Covid-19 est l’unique cause mentionnée. Pour les décès associés à des facteurs contribuant en plus du Covid-19, en moyenne, il y a 2,6 facteurs additionnels par mort.»

Il n’en fallait donc pas plus pour que l’QAnonsphère - mouvance regroupant les promoteurs d’une théorie du complot d’extrême droite selon laquelle Donald Trump livrerait une guerre secrète contre des élites au sein du gouvernement, des milieux financiers et des médias - ne reprenne ce chiffre dénaturé de tout contexte.

Donc: non, les 6% de décès relevés par le rapport ne sont pas les seuls décès dus au Covid-19 sur la scène américaine, mais ceux où seul le coronavirus est en cause.

La publication en question relayée par Trump a, depuis, été supprimée.