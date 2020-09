Un retour de Tom Boonen dans le peloton? «Je me suis dit: peut-être que je peux le faire»

Assisterons-nous un jour au retour de Tom Boonen au sein du peloton professionnel? Si l’intéressé s’est lui-même posé la question, l’épidémie de coronavirus lui a coupé l’herbe sous le pied.

Que cela soit en juillet comme d’habitude ou en septembre comme cette année particulière, le Tour de France a le don d’attirer tous les projecteurs sur le cyclisme et ses acteurs. Voire ses ex-acteurs!

Ainsi, Tom Boonen en a profité pour sortir de l’ombre. «J’ai retrouvé la flamme et je me suis demandé à quel point il serait difficile ou pas de revenir à mon niveau, alors que je vais avoir 40 ans cette année. Je me suis dit peut-être que je peux le faire», s’est ainsi expliqué l’ancien champion du monde au micro de la VRT, dans «Vive le vélo».

Mais ces envies de retour ont vite été tuées dans l’œuf: «Quand à la mi-mars, la crise du coronavirus a éclaté, tout le souffle est retombé…»

Comme Valverde, Sevilla ou Rebellin

Âgé de 39 ans (il en aura 40 le 15 octobre prochain), le natif de Mol (dans le Limbourg) ferait assurément figure de papy faisant de la résistance s’il remontait en selle. Pourtant, nombreux sont les coureurs au palmarès clinquant à avoir, parfois depuis longtemps, dépassé la barre des 40 ans et continuer leur aventure au sein du peloton. On citera entre autres Alejandro Valverde (40 ans depuis le 25 avril, membre de Movistar Team), Oscar Sevilla (44 ans en septembre, membre du Team Medellin) ou encore Davide Rebellin, le doyen du peloton professionnel (49 ans depuis début août, membre de Meridiana Kamen).